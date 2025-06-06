В Сочи ввели новые зоны ограничений для самокатов

В Сочи компании, предоставляющие электросамокаты, запретили парковку и завершение поездок в радиусе 100–200 м от школ и учреждений дополнительного образования для снижения детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

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На курорте создано 37 зон с полным запретом на движение самокатов и 47 зон с ограничением скорости. С 2023 года вводятся ограничения на использование СИМ в парках и на набережных, где скорость ограничена до 10 или 20 км/ч.

Операторы изменили программное обеспечение для автоматической блокировки движения самокатов в указанных зонах. Также запрещено передвижение на одном самокате двум и более людям из-за потери управляемости.

Вместе с администрацией города проводятся уроки безопасного вождения, включающие теорию и практику.

С января по май 2025 года в Сочи прошел 31 рейд по контролю за использованием самокатов, в результате которого привлечены к ответственности 63 пользователя, выписано более 6,5 тыс. штрафов и заблокировано около 13 тыс. аккаунтов нарушителей.

Минтранс России разрабатывает изменения в ПДД для регулирования остановки и стоянки самокатов и велосипедов, а также новых дорожных знаков для их инфраструктуры.

«Ъ-Сочи» писал, что с начала 2025 года компании по аренде электросамокатов на курорте оформили 5,5 тыс. штрафов. За этот же период времени заблокировали 1,8 тыс. аккаунтов нарушителей, треть из которых — подростки.

Мария Удовик