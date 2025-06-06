Экс-сенатора Савельева посудят тайно

Уголовное дело бывшего сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого СКР в подготовке убийства своего делового партнера, рассмотрят присяжные. Как стало известно «Ъ», такое решение было принято в ходе предварительного слушания по делу. При этом слушания пройдут в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Савельев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Савельев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ходатайство о суде присяжных Дмитрий Савельев заявил еще по окончании следствия. В суде он свое желание подтвердил. При этом второй подсудимый, неоднократно судимый житель Тульской области Сергей Дюков (Дюк), против разбирательства с присяжными возражал. Однако суд не вправе отклонить просьбу, если она заявлена хотя бы одним из фигурантов.

Отбор коллегии пройдет 10 июля. Участникам процесса предстоит отобрать шесть основных членов жюри, а также запасных.

Само разбирательство, по данным «Ъ», пройдет в Тверском суде Москвы за закрытыми дверями для обеспечения безопасности участников процесса.

По версии следствия, Дмитрий Савельев пытался организовать убийство своего делового партнера, совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова из-за разногласий по ведению бизнеса. Дмитрий Савельев вину отрицает, а Сергей Дюков , который, согласно материалам дела, подыскивал киллера, вину признал. При этом последний на следствии заявил, что с сенатором непосредственно знаком не был и не в курсе кто заказчик.

Мария Локотецкая