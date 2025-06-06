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Экс-сенатора Савельева посудят тайно

Громкое дело рассмотрят для безопасности за закрытыми дверями

Уголовное дело бывшего сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого СКР в подготовке убийства своего делового партнера, рассмотрят присяжные. Как стало известно «Ъ», такое решение было принято в ходе предварительного слушания по делу. При этом слушания пройдут в закрытом режиме.

Дмитрий Савельев

Дмитрий Савельев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дмитрий Савельев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ходатайство о суде присяжных Дмитрий Савельев заявил еще по окончании следствия. В суде он свое желание подтвердил. При этом второй подсудимый, неоднократно судимый житель Тульской области Сергей Дюков (Дюк), против разбирательства с присяжными возражал. Однако суд не вправе отклонить просьбу, если она заявлена хотя бы одним из фигурантов.

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Отбор коллегии пройдет 10 июля. Участникам процесса предстоит отобрать шесть основных членов жюри, а также запасных.

Само разбирательство, по данным «Ъ», пройдет в Тверском суде Москвы за закрытыми дверями для обеспечения безопасности участников процесса.

По версии следствия, Дмитрий Савельев пытался организовать убийство своего делового партнера, совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова из-за разногласий по ведению бизнеса. Дмитрий Савельев вину отрицает, а Сергей Дюков , который, согласно материалам дела, подыскивал киллера, вину признал. При этом последний на следствии заявил, что с сенатором непосредственно знаком не был и не в курсе кто заказчик.

Мария Локотецкая

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