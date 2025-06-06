Волонтер поискового отряда «ЛизаАлерт» погибла от рук супруга

Следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия расследует уголовное дело об убийстве женщины возле села Ключи Иволгинского района. В совершении преступления подозревается бывший муж жертвы. Источник «Ъ», знакомый с ходом расследования, рассказал, что речь идет об известном в республике волонтере поискового отряда «ЛизаАлерт» Марии Лубсановой, работавшей также волонтером в Мариуполе. В среде поисковиков и зоне СВО она была известна как Манюня.

«По данным следствия, 5 июня днем подозреваемый привез на автомобиле бывшую супругу в лесной массив, где из ревности напал на нее, нанес удары ножом по различным частям тела, а затем сам свел счеты с жизнью. Их тела обнаружены спустя несколько часов в ходе организованных поисков»,— отмечается в сообщении пресс-службы СУ СКР по Республике Бурятия. В связи с гибелью подозреваемого уголовное дело будет прекращено.

О гибели Марии Лубсановой сообщается также на официальном Telegram-канале поискового отряда в республике. «Ее жизнь была ярким примером самоотверженности, мужества и бесконечной преданности делу помощи людям»,— упоминается в публикации.

Влад Никифоров, Иркутск