Три недостроенных малоэтажных дома на Бору признали самостроями

Арбитражный суд Нижегородской области признал самовольными постройками три недостроенных многоквартирных дома в 2-3 этажа, которые без разрешительной документации возводились на землях под индивидуальное жилищное строительство в поселке Октябрьский городского округа Бор.

Незавершенные объекты строительства по упрощенному порядку были поставлены на кадастровый учет, как объекты ИЖС. Индивидуальный предприниматель, который начинал их строить, скончался и в этой части муниципалитет отказался от иска.

По заявлению администрации Бора суд обязал ООО «Нижегородская фармация» за свой счет снести недостроенные дома либо привести их в соответствии требованиями, предъявляемым к объектам индивидуального жилищного строительства. На это обществу предоставили 18 месяцев, в случае вступления судебного решения в законную силу.

Иван Сергеев