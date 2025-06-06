Сборная России потеряла непробиваемость

В очередном товарищеском матче сборную России и выручил, и подвел попавший в ее состав победитель Лиги чемпионов. В первом тайме встречи в «Лужниках» с нигерийцами голкипер ПСЖ Матвей Сафонов отбил смертельный удар от Фисайо Деле-Баширу, а во втором — пасом Толуволасе Арокодаре позволил соперникам счет сравнять. Игра закончилась вничью — 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создав гораздо больше опасных моментов, чем нигерийцы, сборная России (слева — Андрей Мостовой) впервые с октября 2023 года не смогла добиться победы и закончить матч без пропущенных голов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Создав гораздо больше опасных моментов, чем нигерийцы, сборная России (слева — Андрей Мостовой) впервые с октября 2023 года не смогла добиться победы и закончить матч без пропущенных голов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Знаток зарубежного футбола, взглянув на нигерийский состав, добравшийся до главного российского стадиона, на котором сборная России в последний раз в футбол играла еще до ограничивших ее существование тренировочными сборами и товарищескими матчами в 2022 году санкций, конечно, вздохнул бы: не то, не то. Мы-то знаем, кто в нем первые герои — Виктор Осимхен, Адемоло Лукман, Самуэль Чуквуезе. А их нет.

Но ворчать не стоило. По сравнению с командами, которые россиянам доводилось бить до этого — брунейской, гренадской, замбийской,— нигерийцы и без некоторых героев выглядели прилетевшими с другой планеты: мощные, с мячом работают неплохо, наглости столько, что у их ворот опасность впервые возникает лишь через 20 минут после начала встречи, когда Максим Глушенков закручивает мяч в створ с углового и он застревает возле вратарской. А до углового — сплошные нигерийские наскоки, и сборной России, привыкшей забивать оппонентам по полдесятка голов и больше, приходится обороняться.

Оборонялась, кстати, она недурно, несмотря на дефицит практики, пусть те, кто в «Лужники» в этот вечер пришел, явно хотели бы насладиться иными аспектами ее футбола. Но и до них в конце концов дошло.

Успех сборной России принесла симпатичная миниатюра, разыгранная у левой бровки Андреем Мостовым и Данилом Круговым. Мостовой очень ловко скинул партнеру мяч, а Круговой ловко просочился к лицевой, откуда сделал пас, предназначавшийся возвышавшемуся где-то в районе одиннадцатиметровой отметки Николаю Комличенко. До него передача, однако, не дошла: Семи Аджайи, перехватив ее, отправил мяч в собственные ворота. Ошибка, но из категории таких, которые вынуждают совершить.

А вскоре на авансцену вышел давно-давно не выступавший за сборную Матвей Сафонов, приехавший в нее в ранге победителя Лиги чемпионов. Атака сборной Нигерии, развернувшаяся справа, была шикарна. Особенно шикарен был рывок Фисайо Деле-Баширу — гигантскими шагами он вынес себя на свободное пространство перед голкипером ПСЖ. Удобнее положения, чтобы расстрелять ворота, не придумаешь. Деле-Баширу ударил хорошо, но Сафонов показал и чудесную реакцию, и чудесную гибкость: сложился и рукой зацепил мяч. Сборная России ответила еще одним острым наскоком, в котором Мостовому немножко не хватило меткости.

Матвей Сафонов оказался в центре внимания и во втором тайме. Но уже по поводу совсем не радостному.

Некоторое время игра намекала на то, что сборная России доберется до очередной победы без особых приключений. Во всяком случае, замены, сделанные тренером Валерием Карпиным, перетряхнувшим всю линию нападения, ее не портили. А нигерийцы не показывали ничего такого, чтобы у переживавших за хозяев мурашки шли по коже: вот-вот случится что-то страшное.

Но случилось. Следившие за Матвеем Сафоновым в те времена, когда он играл еще не за ПСЖ, а за «Краснодар», когда нигерийцы равновесие восстановили, наверняка вспомнили, что и в российском клубе он иногда позволял себя неаккуратно обращаться с мячом ногами. Но тут-то получился просто удобнейший пас на Толуволасе Арокодаре.

Сборная России до столкновения с нигерийцами не пропускала в восьми подряд матчах, с октября 2023 года. Серия прервалась таким вот обидным образом. А встреча, несмотря на целую стопку классных моментов у хозяев в концовке, завершилась ничьей.

Во вторник российская команда проведет еще один товарищеский матча в рамках июньского сбора. В нем она в Минске сыграет с белорусами.

Алексей Доспехов