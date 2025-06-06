БПЛА атаковал здание в Белгороде, в которое приехал губернатор Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков стал очевидцем атаки БПЛА в Белгороде во время посещения здания суда, поврежденного при воздушном налете. По словам главы региона, здание Октябрьского районного суда подверглось атаке со стороны беспилотника самолетного типа. И когда он «осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал» объект снова.

По информации господина Гладкова, в результате второго удара БПЛА самолетного типа пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал по улице. Мужчина получил баротравму, его госпитализируют. В здании повреждено остекление и фасад.

«ВСУ <...> пытаются дестабилизировать работу органов власти», - заявил губернатор.