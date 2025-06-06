Делегатов из Башкирии могут лишить права голоса на съезде КПРФ

Первый секретарь башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин, депутат Госдумы Александр Ющенко, лидеры фракции КПРФ в Курултае Башкирии и в горсовете Уфы — Вадим Старов и Артур Шайнуров могут потерять право голосовать на общероссийском съезде партии в Москве 4 и 5 июля. Запретить им участвовать в голосованиях на съезде, а также выдвигаться и избираться в руководство партии просит группа «внутрипартийной оппозиции». С соответствующим ходатайством (текст есть в распоряжении «Ъ-Уфа») она обратилась в Кировский райсуд Уфы.

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Как сообщал «Ъ-Уфа», на мартовской конференции башкирского отделения партии на пост первого секретаря был переизбран Юнир Кутлугужин (занимает этот пост с 2014 года). Вместе с Александром Ющенко, Вадимом Старовым и Артуром Шайнуровым он должен представлять реготделение на отчетно-выборном съезде КПРФ.

Инициаторы иска: депутаты совета Уфимского района Ильнур Аюпов и Рафаэль Рахимов, член ЦИК Башкирии с правом совещательного голоса Андрей Ларионов, первый секретарь Учалинского районного комитета партии Раис Хафизов и бывший исполняющий обязанности секретаря рескома по оргработе Сергей Меркулов — с этим не согласны. Они просят суд признать конференцию неправомочной и отменить принятые на ней решения.

Руководство реготделения КПРФ просит суд исковые требования отклонить.

В рамках того же спора истцы ходатайствуют об обеспечительных мерах в виде лишения права голоса делегатов на съезде КПРФ. По их мнению, в случае если решения башкирской конференции будут признаны недействительными (в том числе об избрании делегатов), съезд может быть признан нелегитимным.

Ходатайство об обеспечительных мерах пока не принято к производству. Заседание по делу назначено на 27 июня.

Идэль Гумеров