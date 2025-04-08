Апрельские прения

Прошедшая в конце марта отчетно-выборная конференция башкирского реготделения КПРФ выявила острые противоречия внутри партии. На обычным и традиционном мероприятии дала о себе знать внутрипартийная оппозиция, несогласная с курсом руководства. Конфликт дошел до суда, куда пятеро недовольных коммунистов обратились с иском о признании результатов конференции нелегитимными, в том числе — решение переизбрать Юнира Кутлугужина на пост первого секретаря.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не все коммунисты Башкирии согласны с очередным избранием Юнира Кутлугужина

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Не все коммунисты Башкирии согласны с очередным избранием Юнира Кутлугужина

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Кировский райсуд Уфы назначил на 17 апреля собеседование по иску пятерых членов КПРФ к башкирскому региональному отделению партии. В поданном 1 апреля иске ИльнурАюпов (депутат уфимского районного совета), Андрей Ларионов (член ЦИК Башкирии с правом совещательного голоса), Раис Хафизов (первый секретарь Учалинского райкома партии), Сергей Меркулов (бывший исполняющий обязанности секретаря по организационно-партийной работе) и Рафаэль Рахимов (депутат уфимского райсовета) просят суд признать неправомочной 30-ю отчетно-выборную конференцию реготделения и отменить принятые на ней решения.

На конференции, прошедшей 22 марта, занимающий пост первого секретаря рескома с 2014 года Юнир Кутлугужин отчитался о работе запредыдущий период. Заодно ему пришлось констатировать ряд проблем. Например, по его словам, численность реготделения уменьшилась, а в некоторых местных ячейках не только не было притока новых кадров, но и сложилась «нездоровая атмосфера». Как, например, в Кировском районном отделении, руководители которого«выступили против СВО, отказывались выполнять партийные решения». А отдельные активисты, по мнению выступавшего, «свои корыстные интересы ставят выше интересов партии».

Ухудшение результатов КПРФ на выборах первый секретарь связал с «диктатурой буржуазии» и «сплочением части общества вокруг флага в условиях войны».

Впрочем, на этой же конференции выяснилось, что противоречия внутри партии не сводятся к «саботажу» отдельных личностей и ячеек. Например, Андрей Ларионов прямо назвал результаты последних муниципальных выборов «позором», а Рафаэль Рахимов ответственность за положение дел в реготделении возложил конкретно на Юнира Кутлугужина, призывая сменить руководство и стратегию реготделения. Критически к оценке ситуации в партии подошли еще несколько выступающих.

Несмотря на дискуссию, главным решением конференции стало переизбрание на пост первого секретаря рескома Юнира Кутлугужина. Теперь законность и соответствие этого решения уставу проверит суд.

В поданном в Кировский районный суд заявлении, имеющемся в распоряжении «Ъ», истцы выражают несогласие с нормой представительства районных и городских отделений на конференции, указывая на непропорциональность делегатов имеющейся членской базе. Также пятерка коммунистов считает нарушением устава КПРФ и норм внутрипартийной демократии перенос даты конференции. Кроме того, по их мнению, во время голосования и подведения итогов конференции не было кворума.

Другим поводом для обращения в суд стал недопуск к участию в конференции Сергея Меркулова, за два дня до этого исключенного из партии.

В иске коммунисты просят принять обеспечительные меры в виде запрета на регистрацию итогов конференции в региональном управлении минюста. Также истцы требуют от рескома КПРФ предоставить все протоколы, касающиеся подготовки конференции и принятых на мероприятии решений.

Господин Кутлугужин комментировать ситуацию отказался. «По этому вопросу никаких комментариев нет и не будет пока. До свидания»,— сказал он.

По мнению Александра Ющенко, представляющего башкирских коммунистов в Госдуме и участвовавшего в конференции, на мероприятии была «группа, всеми действиями пытавшаяся сорвать конференцию, помешать работе счетной комиссии». Более того, господин Ющенко не исключил, что их действия подходят «под административную или даже уголовную ответственность». «Я думаю, что республиканский комитет вправе обратиться в правоохранительные органы в таком случае. И соответственно, чтобы правоохранительные органы дали оценку действиям этих людей во время конференции и нарушениям закона «О политических партиях»,— высказался депутат.

Чью волю исполняли люди, пытавшиеся «сорвать конференцию», господин Ющенко рассказать затруднился.

В то же время депутат признал, что проблемы в реготделении КПРФ есть: «Конференция показала, что есть определенная дискуссия и критические замечания, во многом обоснованные, но эти замечания будут приняты к сведению». В числе проблем Александр Ющенко назвал кадровую политику, допускающую «достаточно системные просчеты, когда в партию попадают люди совершенно случайно». «Будут сделаны выводы. Поэтому идем дальше, работаем дальше. Как говорится, караван идет, собаки лают»,— резюмировал парламентарий.

По мнению политолога Николая Евдокимова, каких-либо изменений в электоральном плане от внутрипартийного конфликта ждать не приходится. Дело в том, что, по его мнению, речь идет о соперничестве между региональным партийно-бюрократическим аппаратом и активом КПРФ, а не об идеологических противоречиях, связанных с программой партии и ее электоральной базой.

«Это именно борьба за власть между нынешними представителями бюрократического аппарата и теми, кто желает прийти им на смену, более молодыми и активными. КПРФ в Башкирии проявляется как абсолютно лояльная партия, не составляющая реальной оппозиции. Для администрации нет смысла что-нибудь менять и создавать ситуацию неопределенности. Эта ситуация всех устраивает»,— заключил господин Евдокимов.

Идэль Гумеров