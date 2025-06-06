ФСБ задержала собиравшегося воевать на стороне Украины жителя Алтайского края

В Барнауле (Алтайский край) задержан 62-летний местный житель, который, по данным спецслужб, собирался воевать на стороне ВСУ. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на государственную измену (ст. 30, ст. 275 УК РФ) и участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), рассказали в региональном управлении ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным ведомства, подозреваемый являлся противником спецоперации, проводимой Россией. Через мессенджер он установил связь с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим, приобрел снаряжение и аптечку. На Украину планировал попасть транзитом через Казахстан.

При посадке в междугородный автобус подозреваемый был задержан оперативниками ФСБ.

Илья Николаев