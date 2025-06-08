День Святой Троицы

Поздравляю читателей и сотрудников газеты «Коммерсантъ» с праздником Троицы!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протоиерей Михаил Потокин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Протоиерей Михаил Потокин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Праздник этот также называется Пятидесятницей, потому что отмечается через 50 дней после Пасхи — Воскресения Христова.

Что же произошло тогда? Ученики Христа собрались вместе в Иерусалиме. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них»,— читаем мы в Деяниях Апостолов (Деян. 2, 2-3).

Ученики Христовы исполнились Святого Духа, и им были даны необычайные дары — они начали проповедовать Божественное учение на иных языках, которые до этого им были недоступны. Это привело в замешательство и удивление людей, окружавших их, которые были свидетелями этого события.

Апостол Петр же возвысил голос и объяснил, что произошедшее есть исполнение слов пророка Иоиля. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть… И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу… И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деян. 2, 17-21).

Праздник Троицы называется так, потому что благодаря этому событию раскрывается тайна Триединства Бога: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.

Воскреснув из мертвых, Христос в течение 40 дней являлся на земле своим ученикам. На 40-й день он вознесся на Небо. Господь говорил апостолам, что он не оставит их одних и даст им другого утешителя — Духа Святого. И в 50-й день после Воскресения происходит это явление Святого Духа.

Господь дал церкви возможность призывать Духа Святого и действием его осуществлять свою миссию в мире. Такое прикосновение Духа совершилось явным образом с учениками Христа, и дало им возможность не просто самим жить этим Духом, но этот Дух передавать, преподавать. Церковь передает этот Дух через таинства, молитву, через особые вдохновенные состояния, которые мы видим в житиях святых. Это непрекращающаяся жизнь в церкви, которая в полноте началась именно в День Пятидесятницы. И эта жизнь приводит к духовному возрастанию.

Человеку сложно заниматься тем, что ему не нравится. Если бы не было радости от общения с Духом Святым, то зачем люди бы так сильно стремились к Богу? Иногда люди думают о церкви, что это место, где нужно только себя ограничивать, не допускать никаких утешений и удовольствий. Что это полная аскеза. Но желание самоограничения появляется не из-за стремления в себе убить какие-то чувства и переживания. Оно возникает потому, что человек узнал, почувствовал что-то настоящее, подлинное, и тогда он отказывается уже от всего мирского, чтобы прикоснуться как можно больше к этой жизни Духа Святого. Дух Святой дает радость человеку, но радость подлинной жизни.

Когда Дух Святой сошел на апостолов, они так радовались, что все подумали, что они выпили вина (Деян. 2, 13). На самом деле, конечно, это была радость, которая переполняла их. И поэтому не только в душе, но и телесно они ее выражали, говорили на разных языках, были излишне возбуждены. И это казалось чем-то необычным. Вот такую радость, полноту жизни Господь дает через сошествие Духа людям, которые живут духовной жизнью.

Мы все церковные праздники стараемся проводить в храме, но если нет возможности присутствовать на всей службе, можно просто зайти в храм и почувствовать эту атмосферу — не простого веселья, а именно радости, подлинной, связанной с вдохновением, с внутренним подъемом. Поэтому желаю всем почувствовать это: если возможно, через церковную службу или через соприкосновение с духовным чтением, или с чем-то, что нам открывает духовный мир. Да пребудет со всеми вами благословение Отца и Сына, и Святого Духа, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Протоиерей Михаил Потокин, врио председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата