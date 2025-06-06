Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Курбан-байрамом

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман республики с праздником Курба-байрам и опубликовал видео-поздравление в своем Telegram-канале.

«Курбан-байрам напоминает нам о важности бескорыстной помощи и заботы о тех, кто нуждается в поддержке», -написал господин Минниханов.

Раис Республики Татарстан также заявил, что этот праздник воспитывает любовь к отечеству и уважение к предкам. Рустам Минниханов пожелал, чтобы Курбан-байрам подарил жителям радость общения с близкими и принес теплоту в каждый дом.

Диана Соловьёва