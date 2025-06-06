В России введут уголовную ответственность за DDoS-атаки

Правительство разработало поправки в УК РФ, вводящие наказание за DDoS-атаки — до 2 млн руб. штрафа или 8 лет лишения свободы. Законопроект, находящийся на согласовании, предусматривает ответственность за «целенаправленное воздействие» на цифровые системы, повлекшее сбои или ущерб.

Эксперты предупреждают о рисках: без четких критериев умысла и технических параметров под действие закона могут попасть добросовестные пользователи. Например, автоматический сбор данных (парсинг) или резкий рост трафика на сайтах можно ошибочно принять за атаку.

Ранее за DDoS-атаки судили по статье о неправомерном доступе к данным. Новый пакет мер, разрабатываемый Минцифры («Антифрод 2.0»), также включает ужесточение борьбы с кибермошенничеством.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Хакерам отмерили срок».