Два мирных жителя в Белгородской области пострадали от атак ВСУ

ВСУ атаковали сразу пять муниципалитетов Белгородской области, используя БПЛА и артиллерийский огонь, пострадали два мирных жителя. Наиболее интенсивным атакам подверглись Волоконовский, Белгородский, Шебекинский, Грайворонский и Борисовский районы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Волчья Александровка Волоконовского района две женщины получили минно-взрывные и осколочные ранения в результате удара FPV-дрона, пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ.

Также были повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В Волоконовском районе в хуторах Хуторище и Екатериновка повреждены частные дома и автомобиль. В Белгородском районе в поселках Майский и Октябрьский, а также в селе Лозовое зафиксированы повреждения жилых домов, заборов, линий электропередачи и автотранспорта. В городе Шебекино и окрестных селах Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка также повреждены жилые дома, сельхозпредприятия и автомобили. В Шебекино в результате атаки дрона пробита кровля частного дома. От удара второго дрона на территории сельхозпредприятия загорелось оборудование, пожар оперативно ликвидировали пожарными расчетами.

Грайворонский округ подвергся артиллерийскому обстрелу. В селе Пороз повреждена линия электропередачи, в результате чего оно и частично еще одно село, Дунайка, остались без электроснабжения. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ. В Борисовском районе в селе Новоалександровка FPV-дроном повреждено подсобное помещение на территории коммерческого объекта.

В результате атаки дрона ВСУ на частный дом в деревне Сухая Рыльского района ранения получил 48-летний хозяин дома.

Ульяна Ларионова