Из-за налета БПЛА в курской деревне Сухая пострадал мирный житель

В результате атаки дрона ВСУ на частный дом в деревне Сухая Рыльского района ранения получил 48-летний хозяин дома. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставляют в Курскую областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы, спины и левой ноги. О других пострадавших и разрушениях не сообщается.

Сегодня в результате удара ВСУ по многоквартирному и частным домам в Рыльске Курской области погибла 32-летняя женщина и пострадали шесть мирных жителей.

Ульяна Ларионова

Ульяна Ларионова