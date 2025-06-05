Рютте: НАТО следит за военными учениями России и Белоруссии

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс следит за военной активностью России и будет наблюдать за запланированными на сентябрь учениями в Белоруссии «Запад-2025». Он добавил, что предыдущие учения «Запад» значительно превышали масштабы, о которых заявляла Россия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

«Конечно, НАТО очень внимательно следит за военной активностью России, в том числе за учениями»,— сказал Марк Рютте на пресс-конференции (запись публикует France 24). По его словам, проблемой российских военных учений остается полное отсутствие прозрачности со стороны Москвы.

На пресс-конференции Марк Рютте также сказал, что российско-украинский конфликт вряд ли завершится быстро. При этом он поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что он запустил процесс переговоров между Москвой и Киевом.

Совместные учения России и Белоруссии «Запад» проводятся раз в два года. В 2023 году их отменили. В 2021-м учения проходили с 10 по 15 сентября, в них приняли участие около 200 тыс. военнослужащих. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин говорил, что «Запад-2025» будет перенесен от западных границ страны для снижения напряженности в регионе.