Шойгу: учения «Запад-2023» проводиться не будут

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году учения «Запад» проводиться не будут. Прежде планировалось, что в текущем году на учениях будет отработана подготовка к угрозам в связи с расширением НАТО на Восток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: министр иностранных дел России Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны России Сергей Шойгу и помощник президента России Юрий Ушаков Ушаков во время встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Слева направо: министр иностранных дел России Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны России Сергей Шойгу и помощник президента России Юрий Ушаков Ушаков во время встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, в этом году у нас учения на Украине»,— сказал господин Шойгу журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В 2022 году на учениях было отработано создание группировок войск, обеспечивающих региональную безопасность. В них участвовали более 51 тыс. военнослужащих, включая представителей вооруженных сил 14 иностранных государств.