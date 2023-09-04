Шойгу: учения «Запад-2023» проводиться не будут

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году учения «Запад» проводиться не будут. Прежде планировалось, что в текущем году на учениях будет отработана подготовка к угрозам в связи с расширением НАТО на Восток.
Слева направо: министр иностранных дел России Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны России Сергей Шойгу и помощник президента России Юрий Ушаков Ушаков во время встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Нет, в этом году у нас учения на Украине»,— сказал господин Шойгу журналистам (цитата по «РИА Новости»).
В 2022 году на учениях было отработано создание группировок войск, обеспечивающих региональную безопасность. В них участвовали более 51 тыс. военнослужащих, включая представителей вооруженных сил 14 иностранных государств.