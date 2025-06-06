Ева Польна в Roof Place, Shaman в «Ледовом дворце» и фестивль Stereoleto

В Северной столице начался летний сезон. Жители и гости города вышли на улицы, заполняя уличные веранды ресторанов. Кипит и культурная составляющая жизни города на Неве. Месяц будет насыщенным на мероприятия различного формата. А пока предлагаем ознакомиться в традиционной афише, что нам подготовили на первую половину июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт Вивальди «Времена года» в Петрикирхе

Фото: Amadeus Concerts Концерт Вивальди «Времена года» в Петрикирхе

Фото: Amadeus Concerts

Amadeus Concerts 6 июня представит в Петрикирхе концерт Вивальди «Времена года». Ведущие музыканты Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии сыграют все композиции сборника. Композитор популярен до сих пор, даже в эпоху развития электронной музыки. Красота, мощь, изысканность, выразительность, порыв... Вот что несет его музыка, и вот что сделало ее бессмертной и актуальной во все времена.

В Западном павильоне Михайловского замка можно посетить совместную выставку Русского музея и выпускников магистратуры Art & Science Университета ИТМО «Машины эмпатии». Экспозиция посвящена исследованию пересечения человеческих эмоций и искусства с технологиями. Другими словами, выставка предлагает поразмышлять над вопросом: возможно ли взаимопонимание между человеком и машиной? На выставке будут представлены 13 проектов о синтезе технологий, искусства и биологических процессов. Также экспозиция будет сопровождаться образовательной программой, включающей мастер-классы, лекции и дискуссии, ведущими которых станут как выпускники магистратуры ИТМО, так и признанные эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Фрида»

Фото: «Колизей Арена» Сцена из спектакля «Фрида»

Фото: «Колизей Арена»

Вечером 7 июня можно посмотреть спектакль «Фрида», который дают на сцене «Колизей Арены». На работу над этой постановкой Наталью Зайкову вдохновили личность и трагическая биография мексиканской художницы Фриды Кало. Точеная пластика фламенко по своей грации и символизму каждого движения созвучна картинам Кало, в которых все элементы наделены определенным смыслом. Спектакль построен на органичном взаимодействии танца и авторского видеоряда.

В кинотеатре «Аврора» 7 июня покажут видеоверсию спектакля МДТ «Бесы», она завершит цикл сеансов фильмов-спектаклей, приуроченный к 80-летнему юбилею Малого драматического театра — Театра Европы. Зрители смогут увидеть спектакль Льва Додина продолжительностью семь часов. Минимализм актерской выразительности, стройная режиссерская композиция, сдержанность мизансцен, талантливый актерский ансамбль, сценография Эдуарда Кочергина, музыка Олега Каравайчука,— все это составляет неповторимый стиль постановки. Критики всегда отмечали ее серьезность и масштаб мысли, глубину понимания человека и мастерство актеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театральный фестиваль «Пушкин-фест»

Фото: фестиваль «Пушкин-фест» Театральный фестиваль «Пушкин-фест»

Фото: фестиваль «Пушкин-фест»

Второй театральный фестиваль «Пушкин-фест» пройдет 7 июня в Юсуповском саду. Мероприятие приурочено к 226-летию со дня рождения великого поэта. Организаторы в лице некоммерческого партнерства «Искусство XXI век» и Музыкального театра имени Шаляпина при поддержке городского комитета по культуре приглашают взглянуть на классику по-новому — через призму театра, музыки, цифрового искусства и живого взаимодействия. Режиссер и автор концепции фестиваля — лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга Илья Архипов — создал уникальную художественную ткань, в которой сцены, инсталляции и музыкальные фрагменты сплетаются в единый поэтический спектакль под открытым небом. Гостям фестиваля будут доступны разные площадки с отсылками на произведения классика.

В выходные, 7–8 июня, на территории киностудии «Ленфильм» пройдет фестиваль дизайна и хендмейда «Петербургская ярмарка». Посетители смогут приобрести товары на любой вкус: от украшений местных брендов до натуральной косметики и фермерских продуктов. Также на ярмарке можно принять участие в мастер-классах, послушать лекции от профессионалов и насладиться выступлениями артистов и музыкантов. На фестивале найдутся развлечения как для взрослых, так и для детей. Пространство будет украшено в соответствии с тематикой этого года — «Цветочное настроение», каждый сможет сделать памятный снимок в фотозонах и создать летнее настроение. «Петербургская ярмарка» — это не только прекрасный способ провести выходные в кругу семьи и ощутить атмосферу праздника, но и отличная возможность заявить о себе как о мастере и найти свою аудиторию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бариста во время приготовления кофе

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Бариста во время приготовления кофе

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Для настоящих ценителей кофе 7 и 8 июня в культурном квартале «Брусницын» пройдет летний фестиваль Open Coffee Fest. Каждый год в первые летние выходные фестиваль приглашает профессионалов и кофеманов со всей России расслабиться и выпить любимый напиток под открытым небом города на Неве. Тема фестиваля в этом году — Dolce Vita — итальянская фраза, обозначающая сладкую и безмятежную жизнь. На площадке будут представлены более 50 проектов: кофейни, пекарни, обжарщики. Также в программе фестиваля будут мастер-классы, лекции и дегустации. После посещения мероприятий можно послушать живую музыку с видом на залив, не спеша выпив чашку кофе или чая с крафтовым десертом.

Балет «Лебединое озеро» дадут на сцене Эрмитажного театра 8 июня. Это произведение — без прикрас душа русского балета. В основе сюжета лежит история любви и проклятья, которая найдет отклик в сердце каждого. Это и жажда жизни, и надежда на счастье, и воспевание идеала красоты. Главные действующие лица — принцесса Одетта, влюбленный принц Зигфрид, а также злой колдун Ротбарт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Заслуженный артист России Shaman 8 июня выйдет на сцену «Ледового дворца». Певец представит поклонникам новую концертную программу «Победа!» — в нее вошли свежие треки, специально написанные музыкантом, и хиты «Встанем», «Я русский», «Моя Россия» и другие.

На неделе найдется место и для юмора. Комикесса Вера Котельникова 9 июня выступит со стендапом на площадке Stage StandUp Club. Она принимала участие в проектах «Прожарка» на ТНТ4, «Открытый микрофон» и «Женский стендап» на ТНТ. В своих монологах стендапер рассуждает на разные темы от расстройства пищевого поведения до феминизма и соцсетей.

На сцене Александринского театра 10 июня пройдет Гала-концерт звезд мирового балета в рамках фестиваля «Искусство без границ». Мероприятие посвящено народному артиста России Фаруху Рузиматову. В программу гала-концерта включены шедевры мировой балетной классики, хореографические миниатюры и другие. На сцену выйдут: сам господин Рузиматов; победительница (в паре с Кимином Кимом) проекта телеканала «Культура» «Большой балет» (2016), прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова; лауреат международных конкурсов, премьер Михайловского театра Никита Четвериков; заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра Ирина Перрен; дипломант Международного конкурса первый солист Михайловского театра Марат Шемиунов и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благотворительный Гала-концерт звезд оперы и балета в поддержку приюта «Благодать»

Фото: Пресс-служба Александринского театра Благотворительный Гала-концерт звезд оперы и балета в поддержку приюта «Благодать»

Фото: Пресс-служба Александринского театра

Там же на следующий день, 11 июня, дадут III Благотворительный гала-концерт звезд оперы и балета в поддержку приюта «Благодать», который оказывает помощь молодым мамам-сиротам с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации. Перед зрителями выступят народные и заслуженные артисты РФ, лауреаты международных конкурсов Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина, Олеся Новикова, Оксана Скорик, Андрей Ермаков, Рената Шакирова, Роман Беляков, Евгений Коновалов, Ирина Перрен, Марат Шемиунов и другие. Они станцуют самые знаменитые отрывки из всемирно-известных балетов.

Классику мирового балета «Лебединое озеро» также можно будет увидеть 12 июня в Мариинском театре. Это постановка, без которой невозможно представить себе современный академический и психологический театр. В момент выхода ни спектакль, ни музыка не были признаны шедевром, однако сегодня композиции и сам сюжет знакомы многим. За более чем столетнее существование «Лебединого озера» в Мариинском театре постановку капитально редактировали лишь три раза.

Турнир «Гольф День России» пройдет в гольф-клубе «Петергоф» 12 июня. Организаторы считают, что соревнование станет прекрасной возможностью провести время с семьей, друзьями и единомышленниками. Турнир состоится в формате русский скрембл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Ева Польна во время выступления

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Певица Ева Польна во время выступления

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Певица Ева Польна 13 июня выступит на Roof Fest с большим сольным концертом. Хиты группы «Гости из будущего» и треки исполнительницы будут звучать на площадке, с которой открывается вид на Финский залив. Уже более 20 лет она остается одной из самых узнаваемых и любимых артисток. Ева Польна с программой «В сторону сердца» подарит зрителям живое выступление, наполненное философией жизни и любви. Удивительный голос и проникновенная лирика подарят сделают вечер гостей мероприятия особенно романтичным.

На площадке общественного пространства «Севкабель Порт» 13 и 14 июня пройдет ежегодный музыкальный фестиваль Stereoleto. Мероприятие давно заслужило статус культового, лайнап артистов обновляют каждый год. В этом году, помимо уже известных музыкантов — Ёлка, ЛСП, «Кино»,— выступят и «новички» в индустрии: UBEL, «Хохма», «Привет». Кроме того, этим летом Stereoleto представит специальное выступление-программу «Песни Майка», посвященное 70-летию со дня рождения лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко. На сцене выступит музыкант Николай Фоменко вместе с группой «Гарин и Гиперболоиды», в которой принимают участие соратники легендарного артиста. На фестивале также будет открыта к посещению экспозиция, посвященная Майку Науменко, на которой будут представлены фотографии, рисунки, обложки альбомов и другие артефакты, связанные с «Зоопарком». По словам организаторов Stereoleto, его миссия — объединить людей с помощью музыки и представить свежие таланты публике. Stereoleto — это не просто фестиваль, а настоящий праздник: музыка звучит до ночи. За 24 года существования событие стало символичным для Санкт-Петербурга. Фестиваль объединяет поколения, позволяет забыть о рутине и насладиться атмосферой белых ночей, наслаждаясь музыкой любимых артистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девушка-наездница на лошади во время конкура

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Девушка-наездница на лошади во время конкура

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

В КСК Дерби в рамках XXVI Международной выставки «Иппосфера» 13 и 14 июня пройдут соревнования по конкуру, объединяющие всадников разных возрастов и уровней подготовки. Участники выступят в трех категориях: мужчины и женщины (16 лет и старше), юноши и девушки (14–18 лет), мальчики и девочки (10–12 лет, 12–14 лет). Победители соревнований получат кубок «Иппосферы 2025», кубок «Экспофорума 2025» и летний кубок-2025. Спортсмены смогут продемонстрировать на турнире свое мастерство, а зрители — насладиться захватывающим зрелищем и поддержать любимых всадников.

Гала-концерт с участием солистов из Италии, России и Армении «Золотые голоса в Екатерининском дворце» состоится 15 июня в Тронном зале и откроет XXXII Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга», мероприятия которого пройдут вплоть до 20 июля. Там прозвучат хиты музыкального наследия самых мелодичных стран — Италии и Франции. Их исполнят лауреат международных и российских конкурсов Екатерина Лехина (сопрано) и прославленный тенор из Италии Франческо Малапена (тенор). В программу включены арии и песни из репертуара Пуччини, Беллини, Леонкавалло, Гуно, ди Капуа и других авторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танго-мюзикл «Я Тебе Верю!» при участии звезд аргентинского танго и популярных артистов в Театре Юных Зрителей им. А.А. Брянцева

Фото: Театр Юных Зрителей им. А.А. Брянцева Танго-мюзикл «Я Тебе Верю!» при участии звезд аргентинского танго и популярных артистов в Театре Юных Зрителей им. А.А. Брянцева

Фото: Театр Юных Зрителей им. А.А. Брянцева

Танго-мюзикл «Я Тебе Верю!» при участии звезд аргентинского танго и популярных артистов мюзиклов представит 16 июня Театр юных зрителей имени Брянцева. Постановка расскажет об удивительной истории любви пылкого юноши и прекрасной незнакомки, которых сквозь время и расстояние связало танго. Оригинальная хореография, захватывающий драматический сюжет, прекрасный вокал позволят зрителям погрузиться в атмосферу Аргентины 1950-х годов. Для спектакля была создана целая коллекция оригинальных костюмов, а проработанные декорации и видеоинсталляции придадут действию краски и глубины.

До конца июня в творческом пространстве PerfumerArt от Гильдии парфюмеров России проходит выставка-дегустация «Запахи Советского детства». Экспозиция позволяет перенестись в прошлое и окунуться в атмосферу советского времени. В рамках выставки посетители смогут послушать запахи СССР, посмотреть диафильмы и приобрести различные сувениры: от советских открыток до ароматов в миниатюрах. Также на выставке впервые будет представлен винтажный аромат из коллекции PerfumerArt 70-х годов XX века. Помимо данной экспозиции, пространство предлагает создать собственный парфюм и почувствовать себя настоящим специалистом.

Если же в какой-то день не удалось найти время на то или иное мероприятие, на выручку придет иммерсивный театр «Морфеус». Он предлагает несколько спектаклей на выбор: захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическую комедию «До свадьбы доживет», спектакль-импровизацию «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и спектакль в формате трукрайм-детектива «Судный день». Показ спектаклей проходит каждый день.

Подготовили Татьяна Титаева, Вероника Рубина