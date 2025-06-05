В результате удара по жилому сектору в курском Рыльске погибла мирная жительница

ВСУ ударили по многоквартирному и частным домам в Рыльске Курской области. В результате погибла 32-летняя женщина, у нее осталось трое несовершеннолетних детей. Также пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Одна из них — 83-летняя женщина — находится в тяжелом состоянии.

Также на пересечении улиц Розы Люксембург и Фрунзе из-за ударной волны разрушения получили еще несколько жилых домов, выбиты окна неработающего хлебозавода.

На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Накануне вечером в результате атаки семи БПЛА пострадали пять частных домов в деревне Гирьи Беловского района Курской области. Один из них сгорел. Обошлось без раненых.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова