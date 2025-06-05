Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 июня

12:42. Суд признал виновным гранатометчика ВСУ Сергея Стокоза в совершении теракта (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) на территории Курской области и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

12:05. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

11:27. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

11:26. Около 9:45 был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области — Минобороны.

11:04. FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

11:00. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

10:55. С декабря 2024 года по май 2025 года выдано 6009 жилищных сертификатов на 42,17 млрд руб., 2839 сертификатов уже реализовано — врио губернатора Александр Хинштейн.

10:51. За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 75 боеприпасов и 79 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения получили восемь жилых помещений и четыре транспортных средства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10:47. Потребность переселенцев в Курской области составляет 2,1–2,7 млн кв. м жилья — врио губернатора Александр Хинштейн.

10:46. Известно о 171 пострадавшем от атак ВСУ предприятии в сфере АПК Курской области — врио губернатора Александр Хинштейн.

10:43. Опасность атаки БПЛА в Белгородском районе Белгородской области — МЧС.

10:39. Курская область — зона политического консенсуса, где все партии объединились для достижения общей цели — победы, рассказал врио губернатора Курской области в ходе отчета перед депутатами облдумы: «Перед лицом опасности мы все должны быть членами одной партии — партии Россия, партии Курская область».

10:30. По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна на 1 июня, с марта в регионе обезврежено 391,7 тыс. взрывоопасных предметов, разминировано 39 населенных пунктов, общая разминированная площадь — 493 тыс. га.

10:29. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

10:27. 1 061 житель Курской области был возвращен с Украины и освобожденных территорий. Об этом рассказал врио губернатора Александр Хинштейн во время отчета перед облдумой. Он добавил, что всех граждан из этой категории встречает лично.

10:22. В Курской области «за последнее время» было введено 26 мер поддержки для граждан, пострадавших от действий ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе отчета перед облдумой.

10:19. «За время существования координационного совета по развитию приграничья было проведено 11 встреч, шесть заседаний»,— рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе отчета перед облдумой.

10:04. Опасность атаки БПЛА в Грайворонском округе Белгородской области — МЧС.

09:17. В Белгородской области начинается вторая волна приема заявок на участие в региональном проекте «Время СВОих героев». Он будет проходить до сентября, затем два месяца продлится обучение. Победители получат денежные гранты. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

08:18. Идет обстрел города Шебекино Белгородской области — МЧС.

07:39. За ночь дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 30 беспилотников, в том числе два над Белгородской областью и один над Курской. Об этом сообщили в Минобороны.

05:55. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области — губернатор Александр Гусев. Она была введена в 22:08 4 июня.

00:28. Дежурные силы ПВО сбили несколько БПЛА в одном из районов Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.