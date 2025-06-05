В Госдуму внесли законопроект о новых названиях для трех городов Чечни

Парламент Чечни внес в Госдуму три законопроекта, которыми предлагается переименовать города Серноводское, Шелковская и Наурская. Ранее, 12 мая, правительство одобрило новые названия для всех трех городов.

Город Серноводское предлагают переименовать в Серноводск, поскольку на его территории есть много серных источников и работает курорт Серноводск-Кавказский.

В свою очередь, город Шелковская предложено назвать в честь реки Терек, на левом берегу которой он находится.

А город Наурская может получить название Нерве, что в переводе с чеченского означает «север», следует из пояснительной записки.

Все три города были образованы из сел и сельских поселений в феврале прошлого года. Аргументируя их переименование, чеченские парламентарии сослались на федеральный закон о наименованиях географических объектов. Согласно ему, смена названия допускается, если существующее «не соответствует традициям употребления наименований» на русском языке. Кроме того, депутаты сослались на результаты опросов жителей. В городе Шелковская новое название поддержали 75,63% респондентов, против были 20,17%, а еще 4,18% предложили свой вариант. В Наурской за проголосовали 61,45%, против — 24,29%, 14,25% предложили свое. В случае города Серноводское были опрошены 4595 человек, и они единогласно поддержали переименование.

Божена Иванова