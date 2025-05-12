Правительство одобрило переименование трех городов в Чечне

Правительственная комиссия по законодательной деятельности на заседании 12 мая поддержала инициативу о переименовании трех городов Чечни. Соответствующие законопроекты подготовил парламент республики.

Город Наурская может получить название Нерве, что в переводе с чеченского означает «север», следует из документов. Это отражает «наиболее характерные признаки данного географического объекта», который находится на севере Чечни, отмечается в проекте закона. Город Шелковское предложено назвать в честь реки Терек, на левом берегу которой он находится. А город Серноводское чеченские депутаты просят переименовать в Серноводск, поскольку на его территории есть много серных источников и работает курорт Серноводск-Кавказский.

Правкомиссия поддержала новые названия, но напомнила, что финансирование работ по переименованию географических объектов должно осуществляться за счет средств бюджета Чечни.

Отметим, что в прошлом году в Чечне было образовано несколько новых городов, в числе которых и переименованные. 1 января 2024 года новый город Ойсхар был образован из поселений Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское. Затем статус городов получили поселения Серноводское и Наурская, при этом в состав последнего вошли населенные пункты Чернокозово, Мекенская и Наурская. Позже городом стала станица Шелковская.

Что же касается переименований, то в последний раз смена названия произошла в конце 2024 года, когда город Ростов в Ярославской области стал Ростовом Великим. Президент подписал соответствующий закон 28 декабря.

Божена Иванова