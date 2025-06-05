В Краснодаре за взятки задержан завотделением онкологического диспансера

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали Игоря Сосновского, заведующего отделением урологии ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1», и врача Андрея Ширвари. Об этом «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах. Возбуждено дело о получении особо крупной взятки. Ежемесячный доход злоумышленников составлял более 3 млн руб., полагает следствие.

По данным следствия, врачи требовали от пациентов деньги за проведение высокотехнологичных вмешательств, включая операции с использованием робота Da Vinci. Также они вымогали плату за ускорение госпитализации и создание более комфортных условия пребывания в стенах лечебного учреждения.

Как стало известно «Ъ», в ходе расследования дела правоохранительные органы намерены дать оценку действиям министерства здравоохранения Краснодарского края, которое контролирует деятельность лечебного учреждения.

Анна Перова, Краснодар