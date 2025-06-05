Польский пример оказался заразительным

Еврокомиссия предложила странам-бенефициарам Фонда восстановления после пандемии COVID-19 перенаправить часть средств на нужды оборонной промышленности. Сейчас в фонде, который закроется в августе 2026 года, остается порядка €335 млрд неосвоенных денег. Это больше половины изначального бюджета. Польша уже получила разрешение потратить €6,2 млрд на военные нужды, ожидается, что в скором времени к ней присоединятся и другие страны. Правда, им уже предложат вложиться в пока не созданный фонд для совместных закупок производимого в ЕС вооружения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Еврокомиссия опубликовала в среду документ, в котором отчиталась об итогах работы созданного в 2021 году Фонда восстановления, который должен был помочь странам ЕС оправиться от последствий пандемии коронавируса. Изначально в нем было заложено €650 млрд на проекты в области экологии и цифровизации — в виде грантов и льготных заимствований. Главными бенефициарами фонда стали Испания и Италия: на долю двух стран выпала почти половина всех денег, но им же оказалось сложнее всего их потратить.

Впрочем, проблема освоения средств фонда не уникальна — в той или иной степени с ней столкнулись все бенефициары. Основная причина — задержка с реализацией проектов, на которые изначально были выделены средства. Если в первые годы существования фонда этот процесс шел как задумано, то с 2023 года он стал замедляться. К 2025 году его темпы были признаны неудовлетворительными. На этом фоне Италия и Испания начали лоббировать идею продления срока действия фонда, однако в ЕК оказались не готовы идти на такой шаг.

Выйти из тупика помогла Польша, которой было выделено из фонда €60 млрд, но которая, как и ряд других стран ЕС, не успела их потратить.

Весной польский премьер Дональд Туск запросил у Еврокомиссии разрешение перенаправить €6,2 млрд на оборону, и 27 мая получил положительный ответ. Так, Польша приобрела право финансировать инфраструктурные проекты двойного назначения — в том числе строительство дорог для перемещения военной техники, укрытий и бомбоубежищ, субсидии оборонным предприятиям и инвестиции в военные технологии. Под запретом осталась лишь покупка на европейские средства вооружений вне ЕС (основные поставщики Варшавы — Южная Корея и США).

Уже тогда издание Politico предположило, что примеру Польши захотят последовать и другие страны. Перспективной схему сочли и в Брюсселе. В своих рекомендациях странам-получателям помощи Еврокомиссия предложила провести ревизию текущих проектов в сфере экологии и цифровизации и оценить, какие из них реально могут быть выполнены до того, как Фонд восстановления будет закрыт. От незначительных и неуспешных проектов ЕК предлагает отказаться (либо сократить их масштаб и дофинансировать позднее из других фондов), а высвободившиеся деньги направить, например, на разрабатываемую Брюсселем Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP).

Эта программа, бюджет которой на 2025–2027 годы составит €1,5 млрд, должна помочь увеличить производственные мощности европейской оборонной промышленности за счет совместных закупок у оборонных концернов стран ЕС и в конечном итоге способствовать перевооружению союза и укреплению его обороноспособности. Также часть средств будет направлена на поддержку военной промышленности Украины.

Пока этот проект еще не принят, но, по данным издания Euractiv, послы ЕС вернутся к его обсуждению в десятых числах июня.

Основной причиной проволочек стала резкая критика сравнительно низкого бюджета, который ЕК закладывает на его реализацию.

Оборонная промышленность ЕС на протяжении десятилетий сталкивалась с проблемой недостаточного финансирования, и эта сумма, по мнению аудиторов проекта, не способна коренным образом изменить текущую ситуацию.

При этом Германия и Нидерланды выступают против расширения бюджета: обе страны негативно относятся к созданию еще одного совместного фонда — в том числе из-за негативного опыта освоения постковидных денег. Также идут споры относительно того, какой процент компонентов вооружений должен быть произведен в ЕС. Пока Франция настаивает на 80%, Германия, Швеция и Нидерланды предлагают порог в 65%. Наконец, Польша просит смягчить требования к поставщикам вооружений и дать возможность странам профинансировать совместную закупку американских систем ПВО Patriot.

В итоге утверждение программы EDIP вряд ли произойдет раньше второй половины 2025 года — соглашение застряло на этапе межправительственного обсуждения и пока не дошло до следующего этапа согласования. Таким образом, к моменту принятия документа у бенефициаров постковидного Фонда восстановления, вероятно, останется меньше года на освоение выделенного им бюджета. А значит, им придется не только пересмотреть свои траты, но и согласовать их с Еврокомиссией в крайне сжатые сроки.

Вероника Вишнякова