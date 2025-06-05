Детский лагерь на озере Кандрыкуль закрыли после начала смены из-за нарушений

Директору круглогодичного детского лагеря «Алмаз» (принадлежит ООО «Витим») на озере Кандрыкуль в Туймазинском районе не удалось добиться отмены приостановки работы. Как сообщили объединенная пресс-служба судов Башкирии и пресс-служба управления ФССП по региону, ранее компания была признана виновной в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«В апреле текущего года выявлены грубые нарушения по 28 пунктам требований пожарной безопасности. Специалистами установлено, что учреждение осуществляло деятельность с грубыми нарушениями, что угрожает жизни и здоровью находящихся там детей»,— говорится в сообщении управления ФССП.

Директору ООО «Витим» (по данным Rusprofile, это Александр Николаев) предписали устранить нарушения до следующей проверки и начала летнего сезона, однако требования не были выполнены. Несмотря на выявленные замечания, в лагере началась летняя смена «и 168 детей каждый день рискуют своей жизнью и здоровьем, отдыхая там», отметили в управлении ФССП.

Было возбуждено исполнительное производство, работу детского лагеря приостановили на 30 суток. Директора лагеря предупредили о необходимости вывезти детей из учреждения.

В суде представитель ООО «Витим» пытался отменить приостановку деятельности лагеря, пояснив, что на его территории отдыхают 168 детей, а нарушения устраняются. Однако инспектор по пожарному надзору возражал против этого. Свою позицию он аргументировал тем, что из-за нарушений создана угроза для жизни и здоровья детей.

Суд ходатайство представителя компании отклонил. Детей вывезли из лагеря.

ООО «Витим» зарегистрировано в марте 2011 года в Туймазинском районе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Александр Николаев. Компания занимается организацией детского отдыха. За 2023 год ее прибыль составила 8 млн руб. при выручке 27 млн.

Наталья Балыкова