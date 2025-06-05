Вопрос о полном запрете майнинга в Забайкальском крае и Бурятии отложен

Правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики отложила на два месяца рассмотрение вопроса о введении круглогодичного запрета майнинга криптовалют в Забайкальском крае и Бурятии.

Как сообщили в правительстве, необходимо оценить выпадающие доходы в электросетевом комплексе, а также подготовить нормативную базу по механизму перераспределения высвобождаемой мощности в пользу социально значимых потребителей. Минэнерго и ФАС совместно с энергетическими компаниями также должны проработать меры стимулирования привлечения майнинговой нагрузки в профицитные с точки зрения электроэнергии и мощности регионы.

Комиссия рассматривала вопрос о запрете майнинга на юге Забайкальского края и на юге Бурятии, где до 2030 года прогнозируется непокрываемый дефицит мощности, с 1 июля 2025 года до 15 марта 2031 года. Сейчас в регионах добыча криптовалют запрещена в период пиковых нагрузок — с 15 ноября по 15 марта. Участники рынка предупреждали, что запрет на легальный майнинг может стимулировать незаконную добычу криптовалют.