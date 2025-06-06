Танец маленьких кикимор

В прокат выходит боевик Лена Уайзмана «Балерина» — спин-офф популярной экшен-франшизы про неубиваемого киллера Джона Уика. Он появляется и в новом фильме, но на первый план здесь выходит наемная убийца Ева Макарро в исполнении Аны Де Армас. Увы, это совершенно не делает фильм интереснее, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хрупкой Ане Де Армас досталась боевая роль

Фото: «Атмосфера кино» Хрупкой Ане Де Армас досталась боевая роль

Фото: «Атмосфера кино»

Пока франшиза про Джона Уика, стартовавшая в 2014 году, наращивала бюджеты, кассовые сборы, хронометраж каждого следующего из трех сиквелов и зрительскую любовь, «Балерина» провела в «производственном аду» восемь лет. Сценарий Шея Хаттена, вдохновленный вторым «Джоном Уиком», студия Lionsgate Films приобрела еще в 2017-м, но только через два года будущему фильму нашли режиссера — Лена Уайзмана, известного по дилогии «Другой мир» и четвертому «Крепкому орешку». В 2021-м на главную роль выбрали Ану Де Армас, в которой директора по кастингу вдруг разглядели потенциальную экшен-звезду (она также сыграла небольшую роль в «Не время умирать», последнем фильме с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда).

Съемки «Балерины» прошли с ноября 2022 года по февраль 2023-го, но в 2024-м большая часть готового материала была переснята, причем отвечал за это режиссер «Джонов Уиков» Чад Стахелски, а Уайзман, по слухам, даже не присутствовал на площадке. Тем не менее фамилия последнего значится в титрах в качестве единственного постановщика. Но в чем «Балерину» точно не обвинишь, так это в яркой индивидуальности или существенных отличиях от остальных частей «материнской» франшизы.

Как все «Джоны Уики» и вообще все фильмы, снятые бывшими каскадерами, переквалифицировавшимися в режиссеры (именно такой профессиональный путь прошел Стахелски), «Балерина» состоит в основном из экшен-сцен, сметанных на живую нитку слабым подобием сценария. С такой сцены фильм начинается: некие плохие парни в черном врываются в дом, где маленькая Ева (Виктория Комте) живет со своим папой. Возглавляет плохишей заслуженный артист Гейбриел Бирн, которому выпала удача заработать неплохой, судя по всему, гонорар, переходя из одной декорации в другую и не меняясь в лице. Следует шумная перестрелка, в результате которой папа Евы погибает. Девочка остается сиротой.

Ее находит добрый дядя в исполнении Йена Макшейна — поклонникам франшизы хорошо знаком его герой, работающий в одном из отелей сети «Континенталь», где встречаются наемные убийцы, в мире «Джона Уика» составляющие 99% населения планеты Земля. Он вводит девочку в «семью» — могущественную и не такую уж секретную криминальную организацию «Руска Рома», директор которой (Анжелика Хьюстон) очень любит балет и Тарковского. К ней, разумеется, принадлежит и сам Джон Уик, он же Джордани Йованович (Киану Ривз), и подросшей Еве выпадет честь с ним познакомиться.

Пока же она узнает, что ее папа был кикиморой, то есть специально обученным ассасином на службе «Руска Ромы». Кикиморой становится и Ева, пройдя через выматывающую муштру, включающую обучение боевым искусствам, стрельбе и классическому танцу. Зачем вообще учить киллерш балету, авторы не объясняют уже третий фильм. Видимо, это красиво, а заодно укрепляет характер и подчеркивает связи организации с великой русской культурой.

Тренировки создатели «Балерины», вероятно, показывают и чтобы объяснить, каким образом хрупкая невысокая девушка умудряется побеждать в рукопашном бою здоровых мужиков. Наставница Евы (Шэрон Дункан-Брюстер) подчеркивает, что ее противники всегда будут физически больше и сильнее, поэтому ей не стоит пытаться их сломить их же методами, а надо придумать свои и научиться «драться как девчонка». Этот подход успешно работает, и дальше путь Евы по фильму устилают горы трупов.

Заодно она выясняет, что Бирн и его подручные представляют очередную организацию киллеров — хуже всех остальных, так как убивают они, оказывается, не просто по работе, но еще и с удовольствием. Ева, естественно, решает отомстить им за смерть папы, и все наконец собираются в идиллическом заснеженном городке где-то в Альпах, который и разносят по камешку, пытаясь укокошить друг друга. Тут становится окончательно понятно, что весь двухчасовой фильм затевался ради десятиминутной дуэли на огнеметах ближе к финалу. Выглядит она и правда впечатляюще, и в качестве отдельного видео — без балерин, кикимор, убийственных отелей и даже Киану Ривза — была бы еще лучше.

Юлия Шагельман