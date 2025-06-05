Мусору обновили правила

В России изменятся правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Правительство утвердило постановление №748 от 28 мая 2025 года, устанавливающее требования к минимальному объему извлечения вторичных ресурсов на объектах обработки ТКО. Изменения также касаются создания мусороперегрузочных станций. Новые требования будут действовать до 1 июня 2027 года. Далее они будут пересмотрены и продлены, сообщили в ППК «Российский экологический оператор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс по переработке отходов АО «Невский экологический оператор» (2024 год)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Комплекс по переработке отходов АО «Невский экологический оператор» (2024 год)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в соответствии с постановлением правительства для объектов обработки ТКО будут установлены требования в части минимальных значений извлечения вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию. Если регион планирует направлять органическую часть ТКО на переработку в искусственные грунты, то территориальная схема обращения с отходами должна предусматривать сортировку. В этом случае на объектах обработки ТКО необходимо извлекать из общего потока отходов не менее 30% органической фракции.

Документ частично смягчает требования к «старым» объектам отрасли: если проектирование, строительство или реконструкция объекта были завершены до 1 сентября 2025 года.

С 1 сентября 2026 года количество вторичных ресурсов на таких объектах должно извлекаться на уровне, предусмотренном проектной документацией, но не менее 9% массы поступивших ТКО.

Для «новых» объектов (проектирование, строительство, реконструкция завершены после 1 сентября 2025 года) доля вторичных ресурсов вырастает с 1 сентября 2025 года. Для объектов обработки отходов мощностью менее 100 тыс. тонн в год доля должна быть минимум 13%, для объектов мощностью 100 тыс. тонн в год и более — не менее 15% массы поступивших ТКО.

Кроме того, с 1 сентября на мусороперегрузочных станциях перегружать отходы можно будет из мусоровозов и другого транспорта непосредственно в большегрузы (метод прямой погрузки) или с организацией площадок накопления ТКО. На перегрузочных станциях нельзя будет хранить ТКО на открытых площадках навалом, насыпью, в виде гряд, а также извлекать из них вторичные ресурсы. Если перегрузочные станции спроектированы, построены или реконструированы до 1 сентября 2025 года, то привести их к новым требованиям можно будет в срок до 1 сентября 2026 года.

Анна Королева