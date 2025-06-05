Челябинское УФАС признало рекламу ОСАГО от банка ВТБ ненадлежащей

Управление ФАС России по Челябинской области признало ненадлежащей рекламную рассылку ПАО «Банк ВТБ». Компанию намерены оштрафовать, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Дело о рекламе банка было возбуждено в мае этого года по заявлению челябинца. Он пожаловался на рекламное СМС со следующей информацией: «Улучшите ОСАГО! Защита вашего автомобиля…». Однако отправка таких сообщений запрещена без предварительного согласия абонента.

В результате УФАС признало в действиях банка нарушение закона «О рекламе». Распространение этих сообщений было прекращено.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее челябинское УФАС также оштрафовало ПАО «Банк ВТБ» на 150 тыс. руб. из-за ненадлежащей рекламы кредита и кешбэка. Она также рассылалась в сообщениях без предварительного согласия абонентов.

Ольга Воробьева