ВТБ заплатил штраф за отправку рекламного сообщения челябинцу без его согласия

ПАО «Банк ВТБ» заплатило штраф после того, как его рекламу признало ненадлежащей челябинское УФАС. Сумма взыскания составила 150 тыс. руб., сообщает антимонопольная служба.

Ранее в челябинское УФАС России обратился местные житель с жалобой на рекламное сообщение от банка ВТБ. В нем заявлялось следующее: «…Успейте реализовать летние планы с кредитом наличными и получить кешбэк…». Однако челябинец не давал согласие на получение рекламной рассылки. Банк не смог доказать обратное, поэтому челябинское УФАС признало рекламу ненадлежащей.

Челябинцу перестали присылать рекламные сообщения от ВТБ.