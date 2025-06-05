В Сочи задержана общественница Татьяна Поливанова

В Сочи задержана глава Всероссийского объединения домохозяйств и землепользователей Татьяна Поливанова. Следственные органы подозревают ее в посредничестве при передаче взятки, предполагая, что она выступила связующим звеном при передаче денежных средств неустановленным должностным лицам администрации города в обмен на содействие в получении участка в Лазаревском районе, сообщил «Ъ-Сочи» собственный источник в правоохранительных органах. Аналогичная информация содержится в постановлении в возбуждении уголовного дела в отношении активистки (копия имеется в распоряжении редакции).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов, поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданки, утверждавшей, что по просьбе задержанной Поливановой она перевела 10 тыс. руб. на банковскую карту, оформленную на ее сына, и еще 50 тыс. — третьему лицу. Средства, по версии следствия, предназначались в качестве взятки за содействие в выделении участка на улице Гайдара для индивидуального строительства. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).

Сегодня Татьяна Поливанова была доставлена в следственное подразделение Центрального района Сочи для проведения допроса. Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения в отношении нее ожидается в ближайшее время.

Вячеслав Рыжков