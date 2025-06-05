«Либо воевать, либо принять как данность»

Дональд Трамп надеется на содействие. Президент США в телефонном разговоре с Владимиром Путиным не исключил возможности российского посредничества на переговорах по иранской ядерной программе. Вашингтон и Тегеран сейчас ведут по этому поводу активный диалог. Однако, по мнению большинства наблюдателей, надежды на взаимный компромисс в данный момент практически нет. Кремль неоднократно заявлял, что готов помочь в решении проблемы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что шансы найти ее решение фактически равны нулю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп провел, как он выразился, «хороший разговор» с Владимиром Путиным, который, однако, не приведет к миру на Украине. Но в этот раз речь шла еще и о проблеме Ирана. Как известно, 47-й президент Соединенных Штатов после возвращения в Белый дом обещал урегулировать если не все, то самые опасные конфликты на Земле. Сейчас между Тегераном и Вашингтоном идут то ли прямые, то ли непрямые переговоры о том, чтобы режим аятолл отказался от своей ядерной программы. Взамен ему обещают снятие санкций и «интеграцию в цивилизованный мир». Судя по всему, процесс этот если не окончательно зашел в тупик, то близок к этому. Трамп заявляет со всей строгостью: «Никакого обогащения урана», аятолла Али Хаменеи отвечает: «Кто вы такие, чтобы диктовать нам свою волю? Мы имеем право на дешевую энергию». Однако, по общему мнению, страна находится уже в шаге от вступления в клуб ядерных держав. Так что нужно решать. Если договориться не получается, тогда остается единственное возможное решение — военное, третьего не дано.

Дональд Трамп очень не хочет воевать, это не секрет. При этом создается такое впечатление, что чем больше он уступает, тем меньше шансов на компромисс. Можно сказать, что иранская тема на сегодня волнует республиканца даже больше, чем Украина.

В итоге глава Белого дома заявил Владимиру Путину, что у Исламской Республики не может быть ядерного оружия, и с этим, как он считает, они с коллегой полностью согласны. При этом, видимо, речь может идти о том, чтобы российский лидер помог бы Америке убедить Тегеран все-таки внять голосу разума и отказаться от создания бомбы. Как было сказано выше, время истекает, решение нужно принимать буквально в ближайшие недели, если не дни. Вдруг Москва найдет нужные слова, дабы решить проблему? Если даже гипотетически Кремль добьется успеха, тогда он очень сильно выручит Трампа.

К слову, нечто похожее уже было, когда Путин убедил Башара Асада оказаться от химического оружия. В тот раз он очень выручил Барака Обаму, который собирался наносить удар по Сирии, но тоже этого очень не хотел. Если сейчас случится нечто похожее, американский президент будет во многом обязан российскому коллеге. Прогнозы строить не будем, и вот почему. Можно сказать с высокой долей вероятности, что Иран ни при каких условиях не откажется от ядерной программы по той простой причине, что это единственный залог выживания нынешней власти в этой стране. Так что нужно либо воевать, либо принять это как данность.

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Дмитрий Дризе