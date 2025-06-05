Чиновник в Башкирии похвалил жителей за самостоятельный ремонт дорог

Глава администрации Дюртюлинского района Риф Юсупов похвалил жителей села Семилетка, самостоятельно отремонтировавших дороги. Как написал в соцсетях чиновник, он «был приятно удивлен», что жители села, не дожидаясь «помощи со стороны», провели ямочный ремонт и отсыпали улицы асфальтовой крошкой.

Господин Юсупов отметил и исполняющего обязанности главы Семилетовского сельсовета Ленара Яримова, «с энтузиазмом и полной отдачей» взявшегося за дело.

Ранее инициативная группа жителей села Каралучак Семилетовского сельсовета собрала средства на замену забора вокруг обелиска ветеранам Великой Отечественной войны.

В бюджете Семилетовского сельсовета на муниципальную программу благоустройства поселения в 2025 года предусмотрено менее 5,7 млн руб.

Идэль Гумеров