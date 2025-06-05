ВЦИОМ: 36% россиян отвергнут новое ударение в слове «звонит»

По данным опроса ВЦИОМ, почти каждый третий россиянин (36%) негативно воспримет возможное изменение ударения в слове «звонит». Еще 44% отнесутся к такой перспективе нейтрально, и лишь 16% поддержат нововведение. Об этом пишет РБК со ссылкой на приуроченное ко Дню русского языка исследование (основано на телефонном опросе 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, проводилось 23 мая 2025 года).

70% опрошенных правильно поставили ударение в слове «звонит», 17% ошиблись. Аналитики отмечают связь: чем выше самооценка грамотности, тем реже люди допускают ошибки. Средняя самооценка грамотности россиян составила 3,9 балла из 5 — этот показатель стабилен с 2013 года.

Опрос показал, что 97% граждан считают соблюдение языковых норм важным. При этом каждый второй уверен, что правильным следует считать только предписанное словарями, а не разговорный вариант. Пик приверженности словарным нормам (63%) был зафиксирован в 2020 году. «Для большинства такие изменения — нарушение языкового порядка, создающее коммуникационный дискомфорт»,— поясняют во ВЦИОМ. Респонденты воспринимают языковые нормы как стабильные «правила игры», изменение которых вызывает сопротивление.