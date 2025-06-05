На Камчатке при обрушении породы на руднике погиб горняк

На Бараньевском руднике в Быстринском районе Камчатки произошло обрушение породы. Погиб проходчик, сообщили «Ъ» в МЧС Камчатского края.

По словам министра ЧС региона Сергея Лебедева, ЧП произошло 5 июня в 04:30 утра по камчатскому времени (19:30 мск), в результате обрушения породы погиб человек. Горноспасатели эвакуировали тело. Других пострадавших нет.

Как сообщили «Ъ» в компании «Хайлэнд Голд», которой принадлежит месторождение, по предварительной информации, в результате обрушения кровли выработки погиб проходчик — сотрудник подрядной организации.

«Сейчас руководство и специалисты рудника проводят необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств и причин случившегося. Сейчас идут работы по восстановлению лесов и укреплению стен. Рудник работает в штатном режиме»-- сказали в пресс-службе предприятия.

Месторождение Бараньевское расположено в 245 км к северу от Петропавловска-Камчатского и в 65 км к западу от районного центра Мильково.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский