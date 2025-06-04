За неделю в России сильнее всего подорожали морковь и свекла

Инфляция в России за период с 27 мая по 2 июня составила 0,05%, следует из обзора Росстата. С января показатель увеличился на 3,39%. Годовая инфляция замедлилась до 9,66% с 9,78% неделей ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В отчете Минэкономики говорится, что в сегменте продовольственных товаров цены за прошедшую неделю не изменились. При этом стоимость на плодовоовощную продукцию отдельно снизилась на 1,7%. В числе подешевевших продуктов — огурцы (-4,7%), помидоры и капуста (-4,3%). Сильнее всего подорожали морковь (+4,6%), свекла (+3%) и яблоки (+1,5%).

В сегменте непродовольственных товаров зафиксирован околонулевой рост цен (+0,03%). Среди товаров первой необходимости сильнее всего цены выросли на хозяйственное мыло (+0,9%), зубные пасты (+0,4%), туалетное мыло (+0,3%). Снизилась стоимость на детские подгузники (-0,2%).

В сфере услуг недельная инфляция составила 0,26%. Выросли тарифы на проезд в метро (+5,2%), трамвае (+2,2%), автобусе (+0,8%) и троллейбусе (+0,5%). Изменилась стоимость путевок в дома отдыха (+0,9%), проживания в гостиницах с одной звездой (+0,7%), гостиницах с четырьмя и пятью звездами (-0,5%).

Банк России ожидает, что инфляция по итогам 2025 года составит 7–8%. Минэкономики в апреле повысило прогноз с 4,5% до 7,6%.

Подробнее — в материале «Ъ» «От Банка России с нетерпением ждут мягкости».

Петр Бузлаев