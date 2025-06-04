Часы для «Ратника» натикали срок

В Москве вынесен приговор Эдуарду Когтенкову, главе компании «ФСЧ "Восток-Дизайн"», и его подчиненным. Все они признаны виновными в мошенничестве при поставке Минобороны крупной партии армейских часов, входящих в комплект боевого снаряжения «Ратник». Вместо российских комплектующих в продукции использовали более дешевые зарубежные, в результате военному ведомству был причинен ущерб более чем на 1,3 млрд руб. Двое подсудимых получили условные сроки, остальные — от шести до девяти лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Люблинском суде столицы завершился процесс по уголовному делу учредителя и гендиректора ООО «Фабрика специальных часов «Восток-Дизайн»» Эдуарда Когтенкова, его заместителей Алексея Гасанова и Дмитрия Альгина, главного бухгалтера Эммы Лепиной, а также Александра Сомова и Ларисы Тетериной. Все они обвинялись в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в 2021 году.

По материалам расследования, в период с 2014 по 2020 год компания выполняла четыре госконтракта по поставкам для Минобороны в общей сложности более 190 тыс. армейских наручных часов, которые предназначались для включения их в комплекты боевого снаряжения «Ратник». Согласно условиям контрактов и специальным техническим требованиям, говорится в деле, изделия должны были быть изготовлены из отечественных деталей. Однако, по версии следствия, в действительности продукция содержала комплектующие китайского производства.

«Тем самым участники организованной группы обманным путем завладели бюджетными денежными средствами Минобороны России на сумму более 1,35 млрд руб.»,— говорится в деле.

Как ранее сообщал “Ъ”, Эдуард Когтенков был задержан в сентябре 2021 года, а Тверской суд столицы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, несмотря даже на то, что фигуранту на тот момент было 72 года. Впоследствии срок ареста продлевался.

Уроженец Азербайджана Эдуард Когтенков — человек с примечательной биографией. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище, служил в Туркестанском военном округе, а в 1980 году в течение нескольких месяцев находился в Афганистане, где совершил порядка 30 боевых вылетов, будучи замполитом авиаэскадрильи в Баграме. Впоследствии он окончил Военно-политическую академию и находился на разных должностях преимущественно в политотделах или ДОСААФ, а из армии ушел в 1997 году полковником. Фабрику специальных часов «Восток-Дизайн» возглавил в 2005 году. Кроме того, числился гендиректором АНО «Федеральный оргкомитет по празднованию памятных дат Отечества». В этом качестве он неоднократно посещал Сирию, получив за это медаль Минобороны.

Летом 2023 года расследование было завершено, Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, после чего ее представитель поддерживал в Люблинском суде обвинение. Процесс стартовал в июле 2023 года. В итоге суд признал виновными всех фигурантов.

Самый большой срок — девять лет колонии со штрафом 1,5 млн руб.— получил господин Когтенков.

Сомов и Гасанов приговорены к восьми годам лишения свободы и штрафам в размере 1 млн руб. каждый. Подсудимому Альгину назначено шесть лет и 800 тыс. руб. штрафа. Тетерина и Лепина наказаны условно с испытательным сроком три года и оштрафованы на 500 тыс. и 300 тыс. руб. соответственно.

Александр Александров