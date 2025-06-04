Дело о взыскании долгов с экс-судьи Краснодарского краевого суда приостановили

Суд приостановил взыскание долгов с экс-судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, осужденного за смертельное ДТП. Об этом пишет «“КП”-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Летом 2024 года ростовский суд признал Юрия Захарчевского виновным в гибели 29-летнего велосипедиста Данила Юханова. Авария произошла весной 2020 года — экс-судья сбил молодого человека и покинул место происшествия. Пострадавший скончался в больнице.

Полиция задержала водителя рядом с местом аварии. Однако уголовное дело возбудили только через несколько лет из-за судейской неприкосновенности. Накануне рассмотрения вопроса о ее лишении он добровольно подал в отставку. Прокуратура требовала 10 лет тюрьмы, однако суд назначил 6 лет колонии-поселения. Позже осужденный заключил контракт с Минобороны и уехал служить в зону специальной военной операции.

Верховный суд снизил размер компенсации семье погибшего с почти 8 млн руб. до 2 млн руб. По информации семьи Данила Юханова, с Юрия Захарчевского на данный момент ничего не взыскали.

«Суд в Краснодаре о взыскании с господина Захарчевского всех издержек, связанных с доказательствами его вины, приостановлен. Основанием такого решения стала невозможность связаться с осужденным», — рассказал адвокат пострадавшей семьи Алексей Иванов.

По данным Федеральной службы судебных приставов, за бывшим судьей числится крупная задолженность по исполнительному производству. Сообщается, что сейчас он находится в одном из населенных пунктов Новороссии, связь с ним отсутствует.

Алина Зорина