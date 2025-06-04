На Кубани производство яиц снизилось на 12%

В Краснодарском крае производство яиц по состоянию на 1 мая 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 14% и составило 451,3 тыс. шт. Основной причиной является сокращение поголовья птицы в 2023 году в ООО «Птицефабрика Новороссийск», рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным на 1 мая этого года, в Краснодарском крае произвели около 591,6 тыс. т молока, 179,6 тыс. т скота и птицы на убой. Это на 7,2 тыс. т и 6,8 тыс. т соответственно больше аналогичного периода 2023 года.

Сейчас на территории региона зарегистрировано более 9 тыс. фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. По состоянию на май 2025 года малые формы хозяйствования произвели 42,6 тыс. т скота и птицы на убой, в том числе в фермерских хозяйствах — 4,5 тыс. т (+1,2% к уровню прошлого года). Молока произвели 143,9 тыс. т, включая 28,8 тыс. т в фермерских хозяйствах (-3,7%). Яиц — 192,2 тыс. шт., 7,1 тыс. шт. произведено фермерами.

Алина Зорина