Интересного отечественного вина становится больше — неоспоримый и ценный факт, но подлинное значение ему приносит движение, которое это вино создает самим своим появлением. История о винном туризме, ставшая сквозной для нашего первого номера, ровно об этом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Обрезчиков

Фото: Игорь Родин Антон Обрезчиков

Фото: Игорь Родин

Вино не случайно стало популярным туристическим объектом, ибо оно — квинтэссенция локальных ценностей. Лучший способ изучить эти ценности — поехать туда, где вино было сделано. И где вас почти наверняка ждет среди прочих одно важное открытие: главная ценность хорошего вина — люди, которые это вино делают, а также люди, которые знакомят с ним других людей — в путешествиях, в ресторанах, в медиа. Все они — герои нашего номера.

Что удивительно, чем более вино отражает местное, тем больше оно востребовано глобально, тренды в этой индустрии всегда общие — и о них мы тоже рассказываем. Вывод, в общем-то, прост: чем четче мы научимся транслировать наше местное через магический кристалл винной культуры, тем больший успех нас ждет.

Полную версию номера «Ъ. Выбор сомелье» читайте на странице проекта Ъ-Сомелье.

Редактор «Ъ. Выбор сомелье» Антон Обрезчиков