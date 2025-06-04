В Грузии закроют Информационный центр НАТО и ЕС

МИД Грузии решил закрыть с 1 июля информационный центр, рассказывающий гражданам страны о НАТО и Евросоюзе. Соответствующую функцию будет выполнять одноименный департамент в структуре МИДа, сообщил сотрудник ведомства Темо Сукашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shakh Aivazov / AP Фото: Shakh Aivazov / AP

Информационный центр НАТО и ЕС как отдельное ведомство был основан указом президента Грузии Михаила Саакашвили в 2005 году. Центр решено закрыть на фоне обострения отношений между Грузией и Западом.

После начала спецоперации на Украине правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардера Бидзины Иванишвили часто обвиняет «глобальную партию войны» и «глубинное государство», якобы действующее в ЕС и США, в стремлении «втянуть Грузию в новую войну с Россией». С такими обвинениями неоднократно выступали сам господин Иванишвили, а также премьер-министр и председатель парламента от ГМ.

На фоне этих обвинений, согласно последним социологическим данным Eurobarometr, Евросоюзу доверяют 49% населения Грузии (полгода назад — 66%), 37% склонны не доверять блоку, а 14% затруднились ответить на этот вопрос.

В Тбилиси и других грузинских городах продолжаются митинги протеста с требованиями отставки правительства, назначения новых парламентских выборов и «возвращения страны на европейский путь развития».

В ходе столкновений между полицией и демонстрантами в декабре прошлого года сотни человек с обеих сторон получили увечья, более 50 оппозиционных активистов ожидают приговора суда по уголовным делам за «организацию и участие в групповом насилии». Им грозит длительное тюремное заключение. В связи с этим ЕС и США ввели ряд санкций против Бидзины Иванишвили, некоторых министров, судей и командиров части спецназначения.

Георгий Двали, Тбилиси