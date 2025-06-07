Не только Джозефина

На рубеже 1950–1960-х он был одним из самых востребованных актеров Голливуда. А всего за шесть десятилетий в кинематографе он сыграл более 100 ролей. Он внес большой вклад в кинематограф еще и тем, что четверо из шести его детей выбрали актерскую профессию. Но люди играют роли не только в театре и кино. Тони Кертис, родившийся 100 лет назад, 3 июня 1925 года, в жизни был сыном, братом, иммигрантом, изгоем, моряком-подводником, любовником, мужем, отцом, живописцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тони Кертис сыграл в кино более 100 ролей. Самые известные из них три — саксофонист Джо, саксофонистка Джозефина и фальшивый миллионер в фильме «В джазе только девушки»

Фото: Ashton Productions Тони Кертис сыграл в кино более 100 ролей. Самые известные из них три — саксофонист Джо, саксофонистка Джозефина и фальшивый миллионер в фильме «В джазе только девушки»

Фото: Ashton Productions

Автор: Алексей Алексеев

Иммигрант

Супруги Эммануил и Хелен Шварц приехали в США из развалившейся после Первой мировой войны Австро-Венгерской империи. Встретились и поженились они в Нью-Йорке. В Америке Шварцы жили практически той же жизнью, что и на родине. Говорили по-венгерски дома и со знакомыми, за всю жизнь так толком и не выучив английский. Эммануил держал на Манхэттене маленькое швейное ателье, которое мало чем отличалось от его лавки в родном городке Матесалька. Семья жила в одном помещении с ателье, в задней комнате. Старший сын Бернард родился 3 июня 1925 года, младший Джулиус — 12 июля 1929 года. Из-за проблем с оплатой аренды Шварцам несколько раз приходилось переезжать, но на каждом новом месте жилая комната располагалась за лавкой.

Бизнес Эммануила Шварца шел плохо, но отнимал почти все время. Раз в неделю вечером он переодевался в парадный костюм, но никуда не уходил, оставался дома и играл на скрипке. Его супруга страдала душевным недугом. По словам старшего сына, в ней совмещались Хелен Джекилл и мама Хайд. Она могла быть очень доброй и ласковой, а могла — очень злобной и агрессивной.

Братья ладили между собой неплохо. Старший обычно заботился о младшем, защищал его. Но бывало, что и сам обижал.

Зимой 1937–1938 годов Джулиуса задел проезжавший мимо автомобиль. Удар по голове, синяк под глазом — этим и обошлось.

17 сентября 1938 года Бернард не взял Джулиуса в игру со сверстниками.

«Ну и играй со своими чертовыми друзьями»,— сказал Джулиус и ушел. Это были последние слова, которые старший брат слышал от младшего.

Джулиуса Шварца сбил грузовик. Всю последующую жизнь Бернард Шварц чувствовал себя виновным в смерти брата.

В 1940 году у Бернарда появился еще один брат — Роберт Джоэл «Бобби» Шварц. Бобби унаследовал душевную болезнь от матери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1930-е на Манхэттене было не такое интенсивное движение, как сейчас. Тем не менее Джулиус Шварц дважды попадал под машину. Второй раз оказался смертельным

Фото: Getty Images В 1930-е на Манхэттене было не такое интенсивное движение, как сейчас. Тем не менее Джулиус Шварц дважды попадал под машину. Второй раз оказался смертельным

Фото: Getty Images

Изгой

Представление о том, как выглядел Нью-Йорк времен Великой депрессии, неплохо передает фильм «Однажды в Америке», а в некоторых моментах — фильмы и комиксы о Бэтмене. Город был негласно поделен на национальные районы-кварталы. На чужака, рискнувшего зайти не в тот район, набрасывалась группа местных. Если он не успевал убежать, его жестоко избивали. Для подростков исключения никто не делал. Правда, бейсбольных бит, которые использовали взрослые, у мальчишек обычно не было. В качестве оружия использовался черенок от метлы.

Бернард хорошо умел уходить от погони, перепрыгивая на бегу через автомобили. Самым опасным для него районом был «немецкий» Йорквилл, где многие взрослые и дети разделяли идеи нацистского Германо-американского союза. Шествия по Первой авеню в районе 78-й улицы со знаменами фашистской Германии были привычным явлением. В конце 1930-х к евреям в Йорквилле отношение было примерно таким же, как в Мюнхене. В школе Бернард Шварц был одним из четырех евреев, один из учеников-немцев постоянно его третировал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Во время Второй мировой Бернард Шварц служил на плавучей базе подводных лодок Proteus Фото: PH2 Kline В фильме Блейка Эдвардса «Операция “Нижняя юбка”», который вышел на экраны в том же 1959 году, что и «В джазе только девушки», Тони Кертис сыграл близкую ему роль моряка-подводника. На экране бывший сигнальщик третьего класса дослужился до звания коммандера Фото: Granart Company Следующая фотография 1 / 2 Во время Второй мировой Бернард Шварц служил на плавучей базе подводных лодок Proteus Фото: PH2 Kline В фильме Блейка Эдвардса «Операция “Нижняя юбка”», который вышел на экраны в том же 1959 году, что и «В джазе только девушки», Тони Кертис сыграл близкую ему роль моряка-подводника. На экране бывший сигнальщик третьего класса дослужился до звания коммандера Фото: Granart Company

Но Бернарду Шварцу иногда нужно было выходить за пределы своего квартала. И он старался имитировать подростка той национальности, по чьей территории проходил: итальянца, француза. Позднее он говорил, что вместо уроков актерского мастерства он с детства брал уроки выживания.

Ветеран

С сентября 1943-го по декабрь 1945 года Бернард Шварц служил в военно-морских силах. После окончания учебного подразделения сигнальщиков он был направлен на Тихоокеанский театр военных действий. Сначала был на плавучей базе подводных лодок Proteus, затем на базе подлодок на острове Гуам.

2 сентября 1945 года Шварц был свидетелем подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии в Токийском заливе. В запас он вышел в звании сигнальщика третьего класса (соответствует сержанту).

В кино ему часто приходилось играть военнослужащих, а в комедии «Операция "Нижняя юбка"» он исполнил роль моряка-подводника. Тони Кертис жертвовал средства мемориальному комплексу ВМС США в Вашингтоне.

В 2004 году на праздновании 62-й годовщины морского сражения у атолла Мидуэй в мемориальном комплексе ВМС США Кертис рассказал, что всегда хотел стать подводником.

В детстве он вырезал из дерева (из черенка для метлы) игрушечные подлодки и запускал их в пруду. В 1943 году его желание поступить на военную службу подогрели два фильма о подводниках — «Курс на Токио» («Пункт назначения — Токио») с Кэри Грантом в роли командира подводной лодки и «Аварийное погружение» («Опасное погружение»), в котором Тайрон Пауэр-младший был старшим помощником командира субмарины и соперником своего начальника в любви.

Военная служба Кертиса не разочаровала. Да, он должен был чистить подлодки, никаких аварийных погружений и прочей подводной романтики. Зато по сравнению с Нью-Йорком остров Гуам Марианского архипелага был очень милым местом. Ну разве что немного однообразной казалась еда. Согласно флотской байке, однажды офицер-инспектор сделал замечание повару: «Вы должны готовить более достойную пищу. Нужны бифштексы, картошка и всякое такое». На что повар ответил: «Хрен им. Кормим рыбой». На Гуаме с рыбой проблем не было. Сигнальщику Шварцу очень нравилась эта байка, применимая ко многим ситуациям в жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актерскую игру Бернарда Шварца, выступавшего в театре «Черри Лейн», заметила и оценила агент по талантам Джойс Селзник

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images Актерскую игру Бернарда Шварца, выступавшего в театре «Черри Лейн», заметила и оценила агент по талантам Джойс Селзник

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Дебютант

После Второй мировой, согласно Закону о реинтеграции военнослужащих 1944 года, у Бернарда Шварца были льготы при поступлении в учебное заведение. Он использовал их, чтобы попасть в театральное училище. И в студенческий период уже выходил на сцену в нескольких театрах.

И в этот момент в истории Бернарда Шварца появляется фея-крестная. Ее звали Джойс Селзник (так в Америке видоизменилась фамилия Железняк). Она говорила, что приходится родной племянницей самому Дэвиду О. Селзнику, обладателю двух «Оскаров», продюсеру фильма «Унесенные ветром». Ни у кого из двух братьев Дэвида Селзника не было дочери с таким именем, но в истории с Кертисом это не имеет значения.

Джойс Селзник была агентом по талантам. Весной 1948 года она увидела Шварца в спектакле «Золотой мальчик» в театре «Черри Лейн» и позвала молодого актера на встречу, а некоторое время спустя, незадолго до его 23-го дня рождения, у него дома раздался телефонный звонок. Его приглашали зайти в нью-йоркский офис киностудии Universal за авиабилетом в Лос-Анджелес.

Соседнее кресло в самолете, на котором Бернард Шварц летел с атлантического побережья США на тихоокеанское, занимал усатый мужчина в клетчатом пальто. Сигара, шляпа, перчатки, гетры — Бернард принял своего спутника за гангстера.

— Куда летите? — поинтересовался сосед.

— В Голливуд.

— Зачем?

— Я актер. У меня контракт с Universal.

— А другими студиями вы не интересовались?

С видом знатока актер разъяснил соседу: «Ну, в Warner Bros. все только и думают о том, чтобы разорвать контракт. Оливия де Хэвилленд подала на них в суд, чтобы расторгнуть контракт, но Джек Уорнер ее не отпускает. Если обращаться в 20th Century-Fox, то это братья Шенк, и они ищут Тарзана. Если обращаться в MGM, то им нужны звезды мюзиклов. Columbia? Я даже не уверен, чего они хотят. Но Universal...»

В аэропорту Лос-Анджелеса мужчину ждал автомобиль с шофером. Он предложил Шварцу подвезти его до города. В Лос-Анджелесе, прощаясь, «гангстер» сказал: «Меня зовут Джек Уорнер. Если вас кинут в Universal, приходите ко мне в Warner Bros. Я поменяю вам имя на Тайрон Голдфарб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В самолете, летевшем в Лос-Анджелес, соседом Бернарда Шварца по креслу оказался Джек Уорнер

Фото: Wikipedia В самолете, летевшем в Лос-Анджелес, соседом Бернарда Шварца по креслу оказался Джек Уорнер

Фото: Wikipedia

В Universal его не кинули, но тоже заявили, что нужен псевдоним. Бернард Шварц выбрал его сам. Имя Тони — в честь героя любимой книги Херви Аллена и одноименного фильма «Энтони Несчастный» («Антони-неудачник»). Фамилию Кертис носила до замужества его бабушка по материнской линии. В венгерском варианте фамилия звучала как Кертес (Kertesz), в еврейском — Курц.

В титрах имя Тони Кертиса впервые появилось в фильме Роберта Сьодмака «Крест-накрест». Кертис сыграл эпизодическую роль танцора.

Вскоре после прибытия в Лос-Анджелес начинающий киноактер купил себе темно-зеленый кабриолет Chevy. Машине было всего 13 лет, одометр показывал, что пробег составляет всего 183 тыс. миль (около 295 тыс. км). Стоила эта «ягодка», по выражению продавца, всего $212 (примерно соответствует современным $2860). Главное достоинство кабриолета для Кертиса состояло в том, что он мог прямо на ходу знакомиться с девушками. Жизнь обретала краски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С Мэрилин Монро Тони Кертис познакомился задолго до того, как она стала секс-символом. Во время съемок фильма «В джазе только девушки» она чаще всего вызывала у него сильное раздражение, так как по ее вине все сцены приходилось многократно переснимать

Фото: Ashton Productions С Мэрилин Монро Тони Кертис познакомился задолго до того, как она стала секс-символом. Во время съемок фильма «В джазе только девушки» она чаще всего вызывала у него сильное раздражение, так как по ее вине все сцены приходилось многократно переснимать

Фото: Ashton Productions

Любовник

В 1949 году Тони Кертис познакомился с фотомоделью Нормой Джин Догерти. Норма в то время официально считалась несвободной женщиной, хотя тремя годами раньше ушла от мужа, полицейского Джеймса Догерти. Развод она оформила только в 1956-м, тогда же официально сменила имя на псевдоним. К моменту встречи с Тони Кертисом Норма Джин успела сыграть эпизодические роли в нескольких картинах. В титрах указывали ее псевдоним — Мэрилин Монро.

Кертис и Монро встретились за четыре года до первого в истории номера журнала Playboy с ее фотографией на обложке, за десять лет до фильма в «Джазе только девушки».

У актера Говарда Даффа был пляжный дом в Малибу. Дафф разрешал Тони Кертису им пользоваться. Из автобиографии Кертиса: «Однажды в пятницу, в 1949 или 1950 году, я спросил Мэрилин, хочет ли она провести там время, и она согласилась. Я заехал за ней, по дороге мы остановились, чтобы купить продукты, потом отправились дальше. Вечером я решил развести костер, но понятия не имел, как это сделать. Я обжег руку, а затем сжег стейки. Вытаскивая пробку из бутылки, я пролил красное вино на свои белые брюки и ее белую блузку. Мы их тут же сняли и прополоскали. Я добавил слишком много уксуса в салат, а картофель был только наполовину пропечен. В остальном я был идеальным поваром. После ужина мы сидели на пляже под звездами и разговаривали о том, чего хотим достичь в жизни. Она была такой же милой и заботливой, как любая из моих знакомых двадцатидвухлетних или двадцатитрехлетних девушек. Мы провели там ночь, мы думали о будущем с радостью и оптимизмом. Когда становишься старше, с тобой случается всякое. Но это уже другая история».

Тони Кертис шутил, что в его контрактах с киностудией Universal, наверное, было записано мелким шрифтом, что он должен заводить романы со всеми исполнительницами главных ролей, и он за редкими исключениями соблюдал это требование.

Перечислять всех исполнительниц главных и не самых главных ролей, с которыми у Тони Кертиса были романы, было бы слишком долго. Некоторые из них были его женами до съемок, во время съемок, после съемок. Жен было шесть. Все разводы он переживал очень тяжело.

Одним из этих редких исключений был Джек Леммон. И Мэрилин Монро — во время съемок фильма «В джазе только девушки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тони Кертис с первой женой Джанет Ли и их дочери, будущие актрисы Келли (у папы на правой руке) и Джейми Ли Фото: Mary Evans / AF Archive / Cinetext B / ТАСС Тони Кертис со второй женой Кристиной Кауфман и их дочери, будущие актрисы Александра (у мамы на руках) и Аллегра Фото: AP Тони Кертис с третьей женой Лесли Аллен Фото: AP Тони Кертис с четвертой женой Андреа Савио Фото: AP Тони Кертис с пятой женой Лизой Дойч Фото: Frank Trapper / Corbis / Getty Images Тони Кертис с шестой (последней) женой Джилл Ванденберг Фото: Chris Pizzello / AP Следующая фотография 1 / 6 Тони Кертис с первой женой Джанет Ли и их дочери, будущие актрисы Келли (у папы на правой руке) и Джейми Ли Фото: Mary Evans / AF Archive / Cinetext B / ТАСС Тони Кертис со второй женой Кристиной Кауфман и их дочери, будущие актрисы Александра (у мамы на руках) и Аллегра Фото: AP Тони Кертис с третьей женой Лесли Аллен Фото: AP Тони Кертис с четвертой женой Андреа Савио Фото: AP Тони Кертис с пятой женой Лизой Дойч Фото: Frank Trapper / Corbis / Getty Images Тони Кертис с шестой (последней) женой Джилл Ванденберг Фото: Chris Pizzello / AP

Во время работы над комедией произошел следующий эпизод. После того как была отснята сцена на яхте, кто-то из съемочной группы спросил Кертиса: «Каково оно, целоваться с Монро?» (по другой версии: не целоваться, а заниматься любовью, также фразу иногда ошибочно приписывают не члену съемочной группы, а журналисту). Кертис ответил: «Что я должен сказать? Все равно что целоваться с Гитлером». Он был зол на Монро за то, что она постоянно опаздывала на съемки, по 30–35 раз не могла сделать то, о чем просил режиссер, произнести именно то, что написано в сценарии и т. д. Ей, конечно, передали его реплику. Незадолго до смерти Монро сказала в интервью, что она об этом думает: «Это его проблема. Если мне нужно сниматься в интимной сцене с типом, который испытывает ко мне такие чувства, тогда в дело вступает моя фантазия, как будто это не с ним, а с кем-то другим, это кто-то еще, а его здесь не было».

Муж и отец

Актрису Джанет Ли он встретил на коктейльной вечеринке кинокомпании RKO Pictures. Блондинка, волосы уложены по бокам в две «улитки» («булочки с корицей»), утонченные черты лица, невероятная фигура. Все мужчины в зале обращали на нее внимание. Роман Кертиса и Ли был бурным. Две киностудии выступили против того, чтобы они вступили в брак, опасаясь, что это отразится на кассовых сборах. MGM требовала от Ли, чтобы она бросила Кертиса, Universal хотела, чтобы Кертис расстался с ней. Свадьба состоялась 4 июня 1951 года. Медовый месяц молодожены провели в Париже, изредка выходя из номера отеля «Waldorf», чтобы прогуляться.

Тони и Джанет вместе снялись в пяти фильмах: «Гудини» (1953), «Черный Щит Фолуорта» (1954), «Викинги» (1958), «Идеальный отпуск» (1958) и «Кто была та леди?» (1960), а также вместе исполнили камео в фильме «Пэпэ» (1960). От этого брака у Кертиса родились две дочери — Келли Кертис и Джейми Ли Кертис.

Осенью 1961 года Тони Кертис полетел в Аргентину на натурные съемки фильма Джея Ли Томпсона «Тарас Бульба». Ну где же еще его было снимать?

Незадолго до этого покончил с собой отец Джанет Ли. Она очень тяжело переживала его смерть. Чтобы немного отвлечь жену, Кертис взял ее и детей с собой в Аргентину. Но поездка не задалась. У Джанет случилось пищевое отравление, Джейми Ли упала и сильно ударилась. Жена и дети вернулись домой досрочно. Кертис играл роль Андрия Бульбы, а польскую панночку, получившую в картине имя Наталья Дуброва, исполняла австро-немецкая актриса Кристина Кауфман. Во время съемок фильма ей исполнилось 17 лет. Еврей Кертис закрутил роман с дочерью офицера «люфтваффе». Это чем-то напоминало сюжет «Тараса Бульбы».

В 1962 году Тони Кертис и Джанет Ли развелись. Джанет вышла замуж на следующий день после развода. Кертису пришлось ждать, когда его невесте исполнится 18. С Кауфман у него тоже родились две дочери, две актрисы — Александра и Аллегра. Второй его брак продержался пять лет.

Еще до того, как Кристина Кауфман оформила развод, во время съемок фильма «Бостонский душитель», в котором Кертис исполнял главную роль, у него начался роман с моделью Лесли Аллен. Она стало его третьей женой. Как и вторая супруга, она была на два десятка лет его моложе. Детей в этом браке опять было двое, но на этот раз сыновья — Николас и Бенджамин. Мальчики не пошли по стопам отца. Оба занялись музыкой, Николас также рисовал и писал стихи. В 1994 году 23-летний Николас Кертис скончался от передозировки героина.

Третий брак оказался самым долгим. Закончился он в 1982 году. Впоследствии Лесли Аллен написала в мемуарах, что не понимает, как могла выйти замуж за актера и еврея.

После этого развода какое-то время Кертису пришлось платить алименты, размер которых превышал $6 тыс. в месяц (примерно соответствует современным $20 тыс.). Он очень гордился тем, что не пропустил ни одного платежа.

В 1984 году его четвертой по счету женой стала 21-летняя актриса, певица и художница Андреа Савио. Развод состоялся в 1992-м. В 1994 году он вступил в брак с 21-летней Лизой Дойч, декоратором. Их союз распался уже на следующий год. В 1995 году Кертис излечился от наркомании и алкоголизма. В 1998 году он вступил в последний свой брак — с дрессировщицей лошадей Джилл Ванденберг, с которой познакомился в промежутке между четвертой и пятой женами. Невеста традиционно была моложе жениха — в данном случае на 45 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тони Кертис на выставке своих картин в отеле-казино «Sands» в Лас-Вегасе

Фото: S. Weiner / IMAGES / Getty Images Тони Кертис на выставке своих картин в отеле-казино «Sands» в Лас-Вегасе

Фото: S. Weiner / IMAGES / Getty Images

Художник

В той части жизни, в которой у него не было проблем с деньгами, Тони Кертис собирал коллекцию произведений искусства. И очень сожалел, что коллекция не всегда росла, а иногда уменьшалась — при очередном разводе что-то доставалось бывшей жене. А еще он с детства рисовал сам. Даже на пике актерской карьеры — в промежутках между съемками. Рисовал маслом, акриловыми красками, акварелью. О том, что он не только актер, но и художник, широкая публика узнала только в 1980-е.

В 2005 году его картина «Красный стол» была включена в постоянную экспозицию Музея современного искусства в Нью-Йорке. В 1987-м Кертис рассказал в интервью агентству United Press International, что получает от живописи больше творческого удовлетворения, чем от актерской игры, и предпочел бы «быть известным как художник, который играет, чем актер, который рисует». Еще при жизни Кертиса его работы можно было купить в галерее семьи, продаются они там и сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны Тони Кертиса

Фото: Julie Jacobson / AP Похороны Тони Кертиса

Фото: Julie Jacobson / AP

Прощальная роль

Тони Кертис скончался 29 сентября 2010 года в своем доме в Хендерсоне, штат Невада. 4 октября он был похоронен в Лас-Вегасе с воинскими почестями. Центр поддержки военно-морских операций (Naval Operational Support Center, NOSC) предоставил почетный караул Военно-Морских Сил США и почетный эскорт с флагом, Военно-Воздушные Силы США — отделение, которое произвело ружейный салют. На похоронах выступали представители ВМС, губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, дочь Кертиса Джейми Ли Кертис и вдова Джилл Ванденберг Кертис.

Все свое состояние Тони Кертис завещал жене. Последняя воля была изменена за несколько недель до смерти. На следующий год вдова продала часть его художественной коллекции (как его собственные работы, так и принадлежавшие ему картины, рисунки, живопись, керамику, в том числе авторства Марка Шагала, Энди Уорхола и Пабло Пикассо) с аукциона, что вызвало сильное недовольство его детей. На торги были выставлены и личные вещи покойного. Пиджак яхтсмена из фильма «В джазе только девушки» ушел с молотка за $48 тыс. Всего Джилл Ванденберг Кертис заработала на распродаже более $1 млн. Часть этих средств она передала благотворительной организации Shiloh Horse Rescue, занимающейся реабилитацией лошадей, пострадавших от жестокого обращения.