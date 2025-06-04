В Уфе на День города не будет фейерверка и выступления звезд эстрады

12 июня в Уфе не запланирован фейерверк по случаю празднования Дня города, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии.

«Сегодня мы все настроены на то, чтобы поддерживать участников специальной военной операции. Поэтому деньги на артистов, на салюты в этом году не направляем. Проводим собственными силами, максимально трудовые коллективы наши мобилизуем. И, наверное, это тоже правильно, чтобы наши творческие коллективы вышли на улицы города, показали, чем они занимались целый год. Такое отчетное собрание для жителей и горожан»,— заявил Ратмир Мавлиев в интервью UTV.

Венера Хисамова