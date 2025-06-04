На набережной Сарапула продлили ограничения после падения в провал трех человек

В Сарапуле продлили временные ограничения в зоне причала местной набережной после подмыва и обрушения грунта и плитки. Тогда в провал упали три человека. Об ограничениях сообщает пресс-служба администрации города. Вход на территорию причала ограничен, прием теплоходов приостановлен до получения заключения специализированной организации. Работы по устранению последствий обрушения продолжаются, сроки их завершения могут изменяться в зависимости от погодных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сарапула Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Напомним, инцидент произошел 24 мая. Двум женщинам потребовалась медицинская помощь. После подмыва и повреждения благоустройства в пешеходной зоне выход на набережную Сарапула в зоне причала ограничили. Была организована процессуальная проверка. Она находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.