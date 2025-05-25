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Выход на набережную Сарапула в зоне причала ограничили после подмыва территории

Выход на набережную Сарапула в зоне причала ограничили после подмыва и повреждения благоустройства в пешеходной зоне, сообщил в Telegram глава города Виктор Шестаков. Уровень воды в реке Каме продолжает расти после увеличения сброса воды с воткинской ГЭС.

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Фото: Виктор Шестаков, Telegram

Фото: Виктор Шестаков, Telegram

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Фото: Виктор Шестаков, Telegram

Фото: Виктор Шестаков, Telegram

«Все опасные участки уже огорожены. Специалисты круглосуточно следят за ситуацией. Как только уровень воды снизится — начнем восстановление»,— написал градоначальник.

Господин Шестаков попросил жителей воздержаться от прогулок по набережной в зоне причала до устранения поврежденных участков, а также не допускать детских игр в зоне подтопления и на береговой линии.

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