Бастрыкину доложат о падении двух женщин в провал на набережной Сарапула

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах процессуальной проверки после того, как в соцсетях распространилось видео падения двух женщин в провал на набережной Сарапула, сообщает Информационный центр ведомства.

Обрушение грунта и плитки на тротуаре городской набережной произошло 24 мая. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Поручение Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, выход на набережную Сарапула в зоне причала ограничили после подмыва и повреждения благоустройства в пешеходной зоне. Восстановление начнется после понижения уровня воды в реке Каме.