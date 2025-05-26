Охранник магазина Duty Free украл более 100 тыс. рублей у пассажирки Пулково

Летевшая рейсом Санкт-Петербург – Казань пассажирка недосчиталась более 100 тыс. рублей в сумке. По подозрению в краже денег задержан сотрудник магазина Duty Free (беспошлинной торговли), сообщили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.

К правоохранителям с просьбой найти эту сумму обратилась 23-летняя пассажирка. Пострадавшая уточнила, что заметила пропажу во время проверки сумки с личными вещами в столе находок аэропорта.

Девушка забыла ее у выхода на посадку. Охранник магазина беспошлинной торговли, фигурант уголовного дела после обращения неравнодушных с просьбой оказать содействие в поиске владелицы отнес находку в туалет, где присвоил себе денежные средств. Саму сумку он отнес в стол находок.

Полиция изъяла похищенные деньги, в ближайшее время их передадут владелице. По факту происшествия в Пулково возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Колумбии выдали России своего гражданина, промышлявшего кражами в Пулково.

Татьяна Титаева