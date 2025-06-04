В мае ЮВЖД отправила 1,2 млн пассажиров

В мае 2025 года по Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской и Пензенской областях) перевезли около 1,2 млн пассажиров, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

В пригородном сообщении количество пассажиров достигло 726 тыс., что на 3,3% больше, чем в мае 2024 года. В дальнем следовании перевезено 432 тыс. человек (+3,1%).

Оборот составил 932 млн пассажиро-километров — на 3% больше, чем за май 2024 года. В дальнем следовании показатель равняется 904 млн пасс-км (+3%), в пригородном сообщении — 27,4 млн пасс-км (+4,4%).

В апреле 2025 года электрички на ЮВЖД обслужили 1 млн пассажиров, что на 2% больше, чем годом ранее.

Анна Швечикова