В апреле ЮВЖД отправила 1 млн пассажиров

В апреле 2025 года по Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской и Пензенской областях) перевезли порядка 1 млн пассажиров, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

В пригородном сообщении было отправлено 649,4 тыс. человек, что на 2,5% меньше, чем в апреле 2024 года, в дальнем следовании — 363,3 тыс. (+3,7%).

Пассажирооборот составил 783,7 млн пасс-км — на 2% больше, чем за апрель 2024 года. В дальнем следовании показатель равняется 758,8 млн пасс-км (+2%), в пригородном сообщении — 24,9 млн пасс-км (+3,1%).

В марте 2025 года электрички на ЮВЖД обслужили 617 тыс. пассажиров, что на 0,7% больше, чем годом ранее.

Алина Морозова