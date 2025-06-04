Урожай малины и голубики на Кубани ожидается на уровне прошлого года

В Краснодарском крае урожай голубики и малины ожидается на уровне 2024 года. Однако по черешне в связи с возвратными заморозками ситуация значительно хуже. Потери от непогоды снизили урожайность более чем на 50%, рассказал «Ъ-Кубань» генеральный директор Союза производителей ягод РФ Игорь Бугорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Ранняя малина традиционно стоила значительно дороже малины в основном сезоне. Цены будут постепенно снижаться и к середине июля должны стабилизироваться на уровне 800 — 1,3 тыс. руб. за кг за товарную ягоду»,— сообщил господин Бугорский.

Эксперт объяснил, что сейчас высокие цены обусловлены сложными весенними погодными условиями, растущей стоимостью ручного труда, а также повышенным спросом на фрукты и ягоды со стороны потребителей. Тренд на правильное питание сохраняется.

Ранее в соцсетях жители Краснодара обратили внимание на цены на местную малину. Ранние сорта ягоды стоят до 3,5 тыс. руб. за кг. Высокие ценники также на черешню.

Вячеслав Рыжков