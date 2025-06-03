ОКНа жилищного роста

В Госдуме зарегистрировали законопроект от заксобрания Нижегородской области, который в случае принятия позволит привлекать средства граждан-дольщиков и юрлиц-соинвесторов в реконструкцию многоквартирных домов, обладающих статусом объекта культурного наследия (ОКН). Инициативу нижегородских депутатов поддержал губернатор Глеб Никитин, считая, что на федеральном уровне закон нужно принимать как можно скорее. По мнению застройщиков, он решит проблему с проектным финансированием ОКН, которые восстанавливаются как жилые дома, и повысит интерес бизнеса к приспособлению исторических зданий под современное использование.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В базе законопроектов Госдумы РФ появилась нижегородская законодательная инициатива, которая предусматривает привлечение денежных средств граждан на реконструкцию и работы по сохранению объекта культурного наследия, в результате которых здание признается многоквартирным домом. Поправки к федеральному закону №214 об участии в долевом строительстве, а также Жилищный и Градостроительный кодексы разработали в заксобрании Нижегородской области.

Депутаты сослались на поручение президента, согласно которому к 2030 году при участии АО «Дом.РФ» необходимо привести в удовлетворительное состояние не менее тысячи ОКН. На эти цели Владимир Путин поручил дополнительно выделить не менее 51 млрд руб. из федерального бюджета в 2025–2030 годах. Органам власти поручено поддержать инвесторов, занимающихся сохранением ОКН и вовлечением их в хозяйственный оборот, избавив их от избыточных требований.

В связи с этим Нижегородская область предложила поправки, согласно которым застройщик, купивший архитектурный памятник, являющийся многоквартирным домом или подлежащий восстановлению в МКД, сможет привлекать деньги дольщиков и юридических лиц по аналогии с обычным жилым проектом.

Если при реконструкции исторического здания оно признается многоквартирным домом и затрагиваются его конструктивные характеристики, предложено исключить необходимость отдельной процедуры по переводу нежилых помещений в жилые. Все требования, предъявляемые к жилым помещениям, должны быть учтены в проектной документации. Отдельная процедура дублирует проверки строительной экспертизы и лишь отнимает у инвесторов время и деньги, указали нижегородские законодатели.

Представляя этот законопроект в заксобрании Нижегородской области, председатель градостроительного комитета Василий Суханов отметил, что областное правительство накопило большой опыт в охране культурного наследия, а регион вошел в пилотную программу «Дом.РФ» по сохранению ОКН. Поэтому надо менять 214-ФЗ, который не позволяет привлекать средства дольщиков в реконструкцию памятников архитектуры и приспособление их под жилые дома.

«У нас есть Дом чекиста, ДК Ленина в Канавинском районе, где имеются инвесторы, к работам там все подготовлено», — отметил депутат.

Губернатор Глеб Никитин попросил депутатов Госдумы от Нижегородской области поддержать законопроект при его обсуждении в парламенте.

«У нас есть поручение президента о вовлечении ОКН в хозяйственный оборот, и коллеги на федеральном уровне постоянно думают, как им обеспечить программу поддержки туризма, чтобы, например, приспособить исторические здания под гостиницы. А здесь решение лежит на поверхности: возможность использовать средства жилищного строительства для приспособления ОКН под жилье. Я думаю, никто не будет против того, чтобы объекты, которые ранее использовались под жилье, продолжали бы под него использоваться. Надо как можно скорее принимать этот законопроект»,— добавил глава региона.

Официальным представителем от региона при рассмотрении поправок в Госдуме региональное заксобрание назначило сенатора Ольгу Щетинину.

По мнению гендиректора спецзастройщика «ДК» Сергея Кремешкова (компания реконструирует ДК имени Ленина в жилой комплекс), этот закон необходим: «У нас давно готов проект, но мы не можем приступить к работам, потому что банки не могут предоставить проектное финансирование под восстановление ОКН. Нормативная база по жилью и историческим зданиям разделена, и банки сейчас ломают голову, как кредитовать такие проекты, как у нас».

«Если этот закон будет принят, то застройщики смогут получить проектное финансирование, заключать договоры долевого участия с покупателями жилья. Я думаю, что это станет большим подспорьем и в целом вызовет у инвесторов большой интерес к сложной работе с архитектурным наследием», — отметил Сергей Кремешков.

Иван Сергеев